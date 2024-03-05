ولي العهد: الأردن مثال حي للعيش المشترك والوئام بين الأديان

MENAFN - Jordan News Agency)

ولي العهد يلتقي وفدا من جامعة جورج تاون الأمريكية.

عمان 5 آذار (بترا)- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أن الأردن يعد مثالا حيا للعيش المشترك والوئام بين الأديان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، لوفد من جامعة جورج تاون الأمريكية، برئاسة مدير الوعظ والإرشاد في الجامعة الإمام يحيى هندي، وضم عضوي الهيئة التدريسية الأب ماثيو كارنز وريان كريج وعددا من الطلبة، في إطار مساق تعليمي بالجامعة حول تلاقي الأديان في الأردن.

وتطرق سموه، خلال اللقاء، إلى التوترات في المنطقة وخطورة تداعياتها على الوئام بين الأديان وارتفاع وتيرة التطرف، لافتا إلى الحاجة لتعزيز التسامح والتركيز على ما يجمع الناس ولا يفرقهم.

وأشاد سمو ولي العهد بحرص الوفد على تنظيم زيارات لعدة قارات لأغراض المساق التعليمي في الجامعة، مشيرا إلى أهمية أن تكون الأبحاث مبنية على تقصي الحقائق.

ولفت سموه إلى مبادرة "اجتماعات العقبة" كجهد أردني مستمر بالتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية، لمحاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي والتصدي للخطاب المتطرف.

وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

--(بترا)

05/03/2024 17:23:40