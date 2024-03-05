كلنا الأردن تنفذ جلسة تمكين سياسي للشباب بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 5 آذار (بترا)-أمين المعايطه- نفذت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، اليوم الثلاثاء ، جلسة تدريبية حول تعزيز المشاركة السياسية والحزبية للشباب، وذلك في مقر الهيئة بمشاركة 20 شابا وشابة.

وتضمنت الجلسة، مواضيع حول آليات إدماج الشباب في الحياة السياسية، وتعزيز قيم المشاركة المدنية، ومفاهيم الديمقراطية وسيادة القانون والمشاركة الشعبية ، وابرز مواد قانوني الانتخاب والأحزاب.

وقال منسق الهيئة في العقبة، عمر العشوش، إن هذه الجلسة هي ترجمة للمرحلة الخامسة لبرنامج "أدوار تنتظرنا"، بهدف إيجاد قيادات شبابية واعية، قادرة على قيادة حوار شبابي يسلط الضوء على مختلف التحديات الوطنية .

وأكد أن الهيئة تسعى للاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم بالحياة العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز مخزونهم الثقافي والفكري .

ودعا المشاركين إلى ضرورة تكثيف جلسات التوعية والتثقيف مع طلبة المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ، وتوفير قنوات حوار مباشر مع صناع القرار وأصحاب الخبرة وفتح المجال للشباب للمشاركة الفاعلة في الأحزاب السياسية .

--(بترا)

ا م/ ف م/ف ق

05/03/2024 16:54:52