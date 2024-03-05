Wednesday, 06 March 2024 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كلنا الأردن تنفذ جلسة تمكين سياسي للشباب بالعقبة

3/5/2024 2:44:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 5 آذار (بترا)-أمين المعايطه- نفذت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، اليوم الثلاثاء ، جلسة تدريبية حول تعزيز المشاركة السياسية والحزبية للشباب، وذلك في مقر الهيئة بمشاركة 20 شابا وشابة.
وتضمنت الجلسة، مواضيع حول آليات إدماج الشباب في الحياة السياسية، وتعزيز قيم المشاركة المدنية، ومفاهيم الديمقراطية وسيادة القانون والمشاركة الشعبية ، وابرز مواد قانوني الانتخاب والأحزاب.
وقال منسق الهيئة في العقبة، عمر العشوش، إن هذه الجلسة هي ترجمة للمرحلة الخامسة لبرنامج "أدوار تنتظرنا"، بهدف إيجاد قيادات شبابية واعية، قادرة على قيادة حوار شبابي يسلط الضوء على مختلف التحديات الوطنية .
وأكد أن الهيئة تسعى للاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم بالحياة العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز مخزونهم الثقافي والفكري .
ودعا المشاركين إلى ضرورة تكثيف جلسات التوعية والتثقيف مع طلبة المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ، وتوفير قنوات حوار مباشر مع صناع القرار وأصحاب الخبرة وفتح المجال للشباب للمشاركة الفاعلة في الأحزاب السياسية .
--(بترا)
ا م/ ف م/ف ق
05/03/2024 16:54:52

MENAFN05032024000117011021ID1107938872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث