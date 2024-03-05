كلنا الأردن تنفذ جلسة تمكين سياسي للشباب بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 5 آذار (بترا)-أمين المعايطه- نفذت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، اليوم الثلاثاء ، جلسة تدريبية حول تعزيز المشاركة السياسية والحزبية للشباب، وذلك في مقر الهيئة بمشاركة 20 شابا وشابة.
وتضمنت الجلسة، مواضيع حول آليات إدماج الشباب في الحياة السياسية، وتعزيز قيم المشاركة المدنية، ومفاهيم الديمقراطية وسيادة القانون والمشاركة الشعبية ، وابرز مواد قانوني الانتخاب والأحزاب.
وقال منسق الهيئة في العقبة، عمر العشوش، إن هذه الجلسة هي ترجمة للمرحلة الخامسة لبرنامج "أدوار تنتظرنا"، بهدف إيجاد قيادات شبابية واعية، قادرة على قيادة حوار شبابي يسلط الضوء على مختلف التحديات الوطنية .
وأكد أن الهيئة تسعى للاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم بالحياة العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز مخزونهم الثقافي والفكري .
ودعا المشاركين إلى ضرورة تكثيف جلسات التوعية والتثقيف مع طلبة المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ، وتوفير قنوات حوار مباشر مع صناع القرار وأصحاب الخبرة وفتح المجال للشباب للمشاركة الفاعلة في الأحزاب السياسية .
--(بترا)
ا م/ ف م/ف ق
05/03/2024 16:54:52
MENAFN05032024000117011021ID1107938872
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