وزير الأشغال : ضمان جودة المواد وحسن تنفيذ المشاريع واجب وطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)-قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن ضمان جودة المواد المستخدمة في المشاريع الإنشائية وحسن التنفيذ، واجب وطني هام لحماية المال العام ورفع سوية العمل الإنشائي، ومنع أي عمليات عبث أو تلاعب بالمواصفات المطلوبة.

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل التي عقدت في إدارة المختبرات وضبط الجودة، والمتعلقة بالخطة الإجرائية لدمج المختبرات وإنشاء مختبرات مركزية موزعة على خمسة أقاليم تمثل مختلف مناطق المملكة.

وأكد أبو السمن في بداية الورشة التي حضرها أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدراء الإدارات في الوزارة ومديريات الأشغال في المحافظات، أهمية عمل المختبرات وفرق ضبط الجودة في تحسين جودة المشاريع المنفذة وضمان التزام المقاولين بالمواصفات الفنية والهندسية.

وتهدف خطة دمج المختبرات إلى تجويد عمل المختبرات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال، وتعزيز عناصر الحوكمة والنزاهة من خلال تقليل الاعتماد على مختبرات القطاع الخاص، وتقليل عدد الجهات والأشخاص المتعاملين مع العينات الإنشائية المأخوذة من المشاريع.

وتقضي الخطة، بإنشاء 5 مختبرات مركزية، يكون مركز الأول في مديرية أشغال العاصمة ويضم مديريتي أشغال البلقاء ومادبا، والثاني سيكون مركزه مديرية أشغال الزرقاء ويضم مديرية أشغال المفرق، وسيكون مركز المختبر الثالث مديرية أشغال إربد ويضم مديريات أشغال جرش، عجلون، والرمثا، ومركز المختبر الرابع في مديرية أشغال الكرك ويضم أشغال الطفيلة، أما المختبر المركزي الخامس فسيكون مركزه في مديرية أشغال العقبة ويضم أشغال معان والبتراء.

وتأتي هذه الخطة لتجاوز عدم جاهزية بعض المختبرات في مديريات الأشغال، وعدم توفر الكوادر الفنية المختصة في بعضها، إضافة إلى التكلفة العالية لصيانة أو تجديد الأجهزة المطلوبة، حيث ستسهم عملية الدمج في توفير كلف التشغيل والصيانة وتحديث الأجهزة، وإدارة الكوادر الفنية وتفعيل دورها في نطاق جغرافي أوسع.

كما تسهم الخطة في رفع سوية ضبط نتائج فحص العينات الإنشائية وزيادة الدقة والحيادية، بما يسهم في ضبط تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية والهندسية الواردة في عقود العطاءات بما يحقق الدقة والفاعلية في تنفيذ المشاريع.

- -(بترا)

م ح/ ف م/ف ق

05/03/2024 16:46:23