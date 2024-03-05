وزير الصناعة : الأسعار ترتفع في رمضان بسبب ازدياد الطلب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- عائشة عناني- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، أمر معتاد، بسبب زيادة الطلب.

وشدد الشمالي خلال لقاء تفاعلي اليوم الثلاثاء، ضمن منتدى التواصل الحكومي، المنعقد دورياً؛ على أن الوزارة لن تدخر جهداً في مخالفة كل من يرفع سعر أي سلعة دون وجه حق، وبحدود أعلى من الهوامش الربحية، وفقاً للأدوات التي منحها إياها القانون.

وأكد أن التزام الحكومة بعدم رفع الأسعار أو الضرائب، واتباعها سياسة مالية بالتوازي مع السياسة النقدية، جعل مستويات التضخم في المملكة من الأقل في العالم، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة منذ جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأشار إلى توفر مخزون استراتيجي من القمح والشعير، يكفي لنحو 10 أشهر مقبلة، إضافة لتوفر مختلف أصناف السلع الأخرى التي يستوردها القطاع الخاص، وعدم وجود أي نقص في أي مما يحتاجه المستهلك في السوق المحلية، مبيناً أن حجم الدعم لمادتي القمح والشعير في موازنة العام الماضي بلغ 277 مليون دينار، وهي القيمة الأعلى تاريخياً في المملكة بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً.

وبين أن القدرات التخزينية للقمح والشعير، للصوامع والمستوعبات الأفقية تصل إلى مليوني طن، كما يبلغ عدد المطاحن والمخابز في المملكة، 15 مطحنة و 2200 مخبز في مختلف المحافظات.

ولفت إلى اتخاذ وزارتي الصناعة والزراعة والقطاع الخاص، قراراً تشاركياً سابقاً بمنع تصدير بيض "التفقيس" حتى منتصف شهر شباط الماضي، بهدف التسهيل على صغار المزارعين توفير الكميات المطلوبة من الدجاج في رمضان.

وأشار إلى أن معدل الذبح اليومي للدواجن يتراوح بين 650-750 ألف طائر داجن يومياً، وبنسبة 93 بالمئة من موردين محليين.

وأوضح أن كل القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم، تأثرت بالأحداث الجارية في باب البحر الأحمر، والتي بدورها أثرت على أجور الشحن وأسعار السلع، وعمليات التبادل التجاري، ومنها الأردن.

وكشف عن أن معدل ورود البضائع الشهري إلى المملكة يتراوح ما بين 36-38 ألف حاوية، حيث بلغ خلال شهر كانون الثاني الماضي الماضي قرابة 22332 ألف حاوية، وفي شهر شباط الماضي نحو 24500 ألف حاوية.

وجدد تذكيره بحزمة الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء للتخفيف من حدة الارتفاعات التضخمية المحتملة لأسعار السلع، من خلال وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض التكاليف، بناء على طلب القطاع الخاص، بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي.

وتسريع إجراءات التخليص على السلع، خاصة الغذائية، وإتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى الشركة بأسعار تقل عن السوق بنحو 40 بالمئة.

وتعزيز المخزون الغذائي في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، من مختلف السلع وتثبيت أسعارها في أسواقهما لنهاية شهر رمضان، ومنع تصدير سلع غذائية أساسية، مثل السكر والأرز والزيوت النباتية للمحافظة على المخزون والتحوط على الكميات اللازمة للسوق المحلية.

على صعيد متصل، أكد الشمالي أن الأردن يتمتع بعلاقات تجارية متميزة، بفضل وجود اتفاقيات تجارة حرة واتفاقيات عربية، مشيراً إلى أن نحو 48 بالمئة من التبادل التجاري يتم مع دول عربية.

ولفت إلى أن السعودية، تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً وأساسياً للأردن، إذ تتجاوز الصادرات إلى المليار دينار، عبر 4 منافذ برية إضافة لوجود لجنة أردنية سعودية مشتركة.

وبين أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، ساهمت في جعلها شريكاً تجارياً استراتيجياً أيضاً للمملكة، إذ تصل الصادرات الأردنية من ملابس وحلي ومنتجات غذائية وألواح شمسية وأجهزة تكييف وتبريد إلى أسواقها.

بدوره، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن الأردنيين أنجزوا الكثير خلال اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، "والحلم الأردني مستمر نحو مزيد من الإنجازات وتطوير الأهداف والرؤى الأردنية الكبيرة".

وأشار إلى أن الإعلام يُعد شريكا أساسيا في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاطلاع على السياسات والقرارات الحكومية، وأن المنتدى يعد وسيلة للاستماع لآراء واستفسارات ممثلي وسائل الإعلام، مؤكدا "نحن نحتفي بالنقد الموضوعي ونقدره، ونحن معنيون بتعظيم الإنجازات الوطنية".

وتطرق المبيضين إلى جولات جلالة الملك في المحافظات، والتي تأتي احتفاء بمرور 25 عامًا على تولي جلالته سلطاته الدستورية.

ولفت إلى استمرار الجهد الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في حشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع من خلال الإنزالات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

كما أشار إلى حديث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بضرورة استعادة الحياة العامة والتفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن الرقابة على الأسواق تعد جزءا من المنعة الاقتصادية في الأردن.

--(بترا)

ع ن/ ف م/ف ق

05/03/2024 16:30:11