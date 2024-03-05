وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يدعو الشباب لانتخاب الكفاءات ودعم المرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، اليوم الثلاثاء، الشباب إلى انتخاب الكفاءات والبرامج، وأن لا يعزفوا عن انتخاب المرأة والشباب.
وقال الخريشة، خلال لقائه شباب حزب تقدم في مقر الوزارة، إن البيئة السياسية محفزة ومحصنة بالدستور والقوانين، وإنه لا رجعة عن الحياة الحزبية والتحديث السياسي، وإن العمل السياسي سيرتكز مستقبلاً على الأحزاب البرامجية.
وأكد، أن جلالة الملك يتطلع لإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار في مختلف مؤسسات الدولة، وأن على الشباب والمرأة دورا مهما في تبني هذه التوجيهات.
وطالب، الشباب الحزبي بتحفيز المواطنين على المشاركة بالانتخاب على أسس حزبية وبرامجية بعيدة عن المناطقية والعصبية والمصالح الشخصية، مؤكداً أن نجاح العمل البرلماني يعتمد على انتخاب البرامج والكفاءات.
وقال إن الحكومة أضافت في مادة التربية الوطنية فصولاً عن الحياة المدنية والسياسية والأحزاب، لتعميق ثقافة طلبة المدارس بالحياة السياسية والحزبية وتاريخ الأردن، مشددا على أنه لا تملك جهة القدرة للتأثير على الأحزاب والتدخل في برامجها.
وحيا الخريشة، التفاف الأحزاب خلف مواقف جلالة الملك بخصوص العدوان الغاشم على قطاع غزة، مؤكداً أن الموقف الحزبي والشعبي تماهى مع الموقف الرسمي.
وقال "هناك من يحاول التشكيك بالمواقف الأردن والتقليل من أهميتها تجاه الأشقاء الفلسطينيين لكن جلالة الملك رد على هؤلاء بقوله "لن نلتفت إلى المشككين".
وأضاف، في رده عن أسئلة الشباب، الأردن أجرى انتخابات برلمانية في ظل ظروف سياسية وإقليمية صعبة، وهو قوي وقادر على الوقوف إلى جانب أشقائه في محنهم.
وأشار أن الوزارة ستنظم لقاءات مع طلبة الجامعات ومراكز الشباب والتدريب المهني ومدرسي التربية الوطنية في الجامعات للتشجيع على المشاركة السياسية والحزبية، وأن تجري الجامعات انتخابات اتحادات الطلبة في إطار تعزيز الحياة السياسية.
--(بترا)
م ها/ ن ح/ف ق
05/03/2024 16:22:57
MENAFN05032024000117011021ID1107938869
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