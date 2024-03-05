وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يدعو الشباب لانتخاب الكفاءات ودعم المرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، اليوم الثلاثاء، الشباب إلى انتخاب الكفاءات والبرامج، وأن لا يعزفوا عن انتخاب المرأة والشباب.

وقال الخريشة، خلال لقائه شباب حزب تقدم في مقر الوزارة، إن البيئة السياسية محفزة ومحصنة بالدستور والقوانين، وإنه لا رجعة عن الحياة الحزبية والتحديث السياسي، وإن العمل السياسي سيرتكز مستقبلاً على الأحزاب البرامجية.

وأكد، أن جلالة الملك يتطلع لإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار في مختلف مؤسسات الدولة، وأن على الشباب والمرأة دورا مهما في تبني هذه التوجيهات.

وطالب، الشباب الحزبي بتحفيز المواطنين على المشاركة بالانتخاب على أسس حزبية وبرامجية بعيدة عن المناطقية والعصبية والمصالح الشخصية، مؤكداً أن نجاح العمل البرلماني يعتمد على انتخاب البرامج والكفاءات.

وقال إن الحكومة أضافت في مادة التربية الوطنية فصولاً عن الحياة المدنية والسياسية والأحزاب، لتعميق ثقافة طلبة المدارس بالحياة السياسية والحزبية وتاريخ الأردن، مشددا على أنه لا تملك جهة القدرة للتأثير على الأحزاب والتدخل في برامجها.

وحيا الخريشة، التفاف الأحزاب خلف مواقف جلالة الملك بخصوص العدوان الغاشم على قطاع غزة، مؤكداً أن الموقف الحزبي والشعبي تماهى مع الموقف الرسمي.

وقال "هناك من يحاول التشكيك بالمواقف الأردن والتقليل من أهميتها تجاه الأشقاء الفلسطينيين لكن جلالة الملك رد على هؤلاء بقوله "لن نلتفت إلى المشككين".

وأضاف، في رده عن أسئلة الشباب، الأردن أجرى انتخابات برلمانية في ظل ظروف سياسية وإقليمية صعبة، وهو قوي وقادر على الوقوف إلى جانب أشقائه في محنهم.

وأشار أن الوزارة ستنظم لقاءات مع طلبة الجامعات ومراكز الشباب والتدريب المهني ومدرسي التربية الوطنية في الجامعات للتشجيع على المشاركة السياسية والحزبية، وأن تجري الجامعات انتخابات اتحادات الطلبة في إطار تعزيز الحياة السياسية.

--(بترا)

م ها/ ن ح/ف ق

05/03/2024 16:22:57