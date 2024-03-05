اتفاقية شراكة بين البريد الأردني وفيزا العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- وقعت شركتا البريد الأردني، وفيزا العالمية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة تتعلق بالمجالات المالية المرتبطة بالدفع الإلكتروني.

وبحسب بيان لشركة البريد، تهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام البريد بالوكالة هنادي الطيب، ومدير عام شركة فيزا لمنطقة المشرق العربي ماريو مكاري، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إلى تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم حلول مالية مبتكرة للتسهيل على العملاء.

وستمكن الاتفاقية البريد الأردني من إصدار بطاقات فيزا وتطوير مجموعة من البطاقات متعددة العملات المدفوعة مسبقا للطلاب والمسافرين، إضافة إلى التعاون في مجال تقديم خدمات لمنتفعي المعونة الوطنية عبر إصدار بطاقات فيزا لاستلام رواتبهم دون أي عمولات إضافية، والاستفادة من الخصم على المشتريات في أسواق المؤسستين العسكرية والمدنية ومتاجر كريم هايبر ماركت.

ويشمل التعاون، الحوالات المالية من وإلى الأردن من خلال خدمة فيزا دايركت، حيث تتيح الخدمة للعملاء القدرة على الإرسال الفوري للأموال وتحويل الأموال عبر الحدود.

--(بترا)

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05/03/2024 16:11:28