اتفاقية شراكة بين البريد الأردني وفيزا العالمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- وقعت شركتا البريد الأردني، وفيزا العالمية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة تتعلق بالمجالات المالية المرتبطة بالدفع الإلكتروني.
وبحسب بيان لشركة البريد، تهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام البريد بالوكالة هنادي الطيب، ومدير عام شركة فيزا لمنطقة المشرق العربي ماريو مكاري، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إلى تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، وتقديم حلول مالية مبتكرة للتسهيل على العملاء.
وستمكن الاتفاقية البريد الأردني من إصدار بطاقات فيزا وتطوير مجموعة من البطاقات متعددة العملات المدفوعة مسبقا للطلاب والمسافرين، إضافة إلى التعاون في مجال تقديم خدمات لمنتفعي المعونة الوطنية عبر إصدار بطاقات فيزا لاستلام رواتبهم دون أي عمولات إضافية، والاستفادة من الخصم على المشتريات في أسواق المؤسستين العسكرية والمدنية ومتاجر كريم هايبر ماركت.
ويشمل التعاون، الحوالات المالية من وإلى الأردن من خلال خدمة فيزا دايركت، حيث تتيح الخدمة للعملاء القدرة على الإرسال الفوري للأموال وتحويل الأموال عبر الحدود.
--(بترا)
غ ح/م ف/ف ق
05/03/2024 16:11:28
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