جلسة بعنوان أصوات النساء العربيات من أجل غزة (موسع)

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أعمال الطاولة المستديرة "أصوات النساء العربيات من أجل غزّة "، بمشاركة برلمانيات، من الأردن ودول عربية.

وجددت في كلمة لها، التأكيد على مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعمة والمساندة للأشقاء في قطاع غزّة، مشيرة إلى الجهود الجبارة التي يبذلها جلالته لوقف العدوان على القطاع. واستعرضت الجهود التي يبذلها الأردن لإرسال المساعدات جوا عبر الإنزالات الجوية، منوهة إلى عملية الإنزال الجوي الأكبر الذي جرت اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى ما عبرّت عنه جلالة الملكة رانيا العبدالله، في مخاطبتها للعالم وبمشاعر وضمير كل أردنية وعربية تجاه ما تتعرّض له المرأة الفلسطينية من معاناة، فكان خطابها واضحاً، دحضت فيه الافتراءات، التي عمدت سلطات الاحتلال إلى تسويقها في الإعلام العالمي.

ولفتت إلى أنّ "العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة، الذي يأتي هذا العام مختلفاً بسبب الاعتداءات الغاشمة التي ترتكب بحق أهلنا في غزة، ويشكّل الأطفال والنساء أغلب ضحاياه، وفي ظل الحصار الجائر، ونقص الغذاء والدواء والنزوح".

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية في حقوق الانسان والمرأة والطفل، من خلال ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية، العمل لإيقاف هذه الحرب والمجازر والإبادة الجماعية.

من جانبها، ثمنّت وزيرة شؤون المرأة في فلسطين آمال حمد، مواقف الأردن النبيلة، قيادة وحكومة وشعباً، في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، مستعرضة الأوضاع التي تعاني منها المرأة الفلسطينية مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في القتل والتجويع ومحاولات التهجير.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأُسرة النيابية، الدكتورة زينب البدول، خلال مشاركتها بالجلسة التي نظمها ائتلاف من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة "لقد كشفت الحرب الإسرائيلية على غزة عمق المعاناة التي تعيشها المرأة الفلسطينية، حيث يتعرض القطاع والضفة الغربية لقتل وتدمير وتهجير".

وأضافت أن المنطقة تشهد تحولات عميقة أنتجتها الظروف السياسية والأحداث الراهنة، التي رافقت أحداث 7 تشرين الأول الماضي، وأن هذه التحولات ستنعكس آثارها بشكل كبير على واقع الفلسطينيين والدول المحيطة ومن ضمنها الأردن.

وأكدت البدول أن جيش الاحتلال ضاعف وبشكل كبير من معاناة الغزيات، وتهديد حياتهن بشكل مباشر، ما يتطلب من الفاعليات السياسية، حشد الدعم لتعزيز صمودهن، وتوجيه الرسائل إلى القوى المؤثرة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهن.

وأشارت إلى الجهود المضاعفة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية والمساعدة للمدنيين من أبناء غزة، مؤكدة أن الإنزالات الجوية التي يقوم بها الأردن، بتوجيه وإشراف ومُشاركة من جلالة الملك، كان لها دور كبير بالتخفيف من معاناة الغزيين.

ولفتت البدول إلى تعرض المرأة الغزية، لعنف مركب ومضاعف في مختلف الجوانب الاقتصادية والصحية والإنجابية والغذائية والنفسية والجسدية، مشيرة إلى أن الإحصاءات كشفت أخيرا عن الأعداد الكبيرة من الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن آلاف النساء اللاتي يفتقرن للمأوى والغذاء والاحتياجات الأساسية.

وبينت أنه على الرغم من الظروف الصعبة والانتهاكات الجسيمة، إلا أن المرأة الغزية ما تزال تُعلمنا دروس التضحية والصبر والفداء من أجل الوطن والحقوق الشرعية، مُقدمة نموذجًا رائدًا للمرأة العربية.

ودعت البدول إلى ضرورة استمرار الجهود الحقوقية والدبلوماسية الموجهة لدعم وتعزيز صمود النساء في غزة، وتوفير الحماية اللازمة لهن من كُل أشكال العنف القائم ضدهن.

يُشار إلى أنّ جلسات الطاولة المستديرة التي تعقد على مدار يومين، تتضمن جلسات ستناقش الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، ورفع الوعي بالإعلان الخاص بالبرلمانات الوطنية ودور المرأة في مفاوضات السلام.

--(بترا)

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05/03/2024 16:09:25