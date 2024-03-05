التحديث النيابية تلتقي جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- قال رئيس لجنة التحديث السياسي والإداري النيابية، أحمد الخلايلة، إن الشباب الأردني مصدر فخر واعتزاز، ويحظى باهتمام كبير من جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي العهد لما لهم من دور في البناء والمُشاركة بتحقيق التنمية المُستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المُجتمع المدني، عصام المساعيد، وعددا من أعضاء الهيئتين الإدارية والعامة في الجمعية.

وأكد الخلايلة، حسب بيان، أن المرحلة المُقبلة، للتغيير والتحديث والمُشاركة الفاعلة للشباب بالحياة السياسية والحزبية، مُشيرًا إلى أن مجلس النواب أقر قانوني الانتخاب والأحزاب.

من ناحيته، عرض المساعيد للتحديات التي تواجه الشباب بشكل عام، وأهمية تذليلها، لافتًا إلى خطط وبرامج الجمعية التي تُسهم في بناء جيل من الشباب الواعي والمؤهل للمُشاركة الفاعلة بالعملية السياسية وإحداث التغيير الإيجابي في المُجتمع.

وأكد المواقف المُشرفة التي يقودها جلالة الملك في الدفاع عن قضايا الأُمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وما يبذله من جهود مُضنية لإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وضرورة وصول المُساعدات الطبية والغذائية إلى غزة وبشكل مُستدام.

--(بترا)

م خ / ف م/ف ق

05/03/2024 15:59:10