Wednesday, 06 March 2024 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التحديث النيابية تلتقي جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية

3/5/2024 2:44:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- قال رئيس لجنة التحديث السياسي والإداري النيابية، أحمد الخلايلة، إن الشباب الأردني مصدر فخر واعتزاز، ويحظى باهتمام كبير من جلالة الملك عبد الله الثاني، وولي العهد لما لهم من دور في البناء والمُشاركة بتحقيق التنمية المُستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المُجتمع المدني، عصام المساعيد، وعددا من أعضاء الهيئتين الإدارية والعامة في الجمعية.
وأكد الخلايلة، حسب بيان، أن المرحلة المُقبلة، للتغيير والتحديث والمُشاركة الفاعلة للشباب بالحياة السياسية والحزبية، مُشيرًا إلى أن مجلس النواب أقر قانوني الانتخاب والأحزاب.
من ناحيته، عرض المساعيد للتحديات التي تواجه الشباب بشكل عام، وأهمية تذليلها، لافتًا إلى خطط وبرامج الجمعية التي تُسهم في بناء جيل من الشباب الواعي والمؤهل للمُشاركة الفاعلة بالعملية السياسية وإحداث التغيير الإيجابي في المُجتمع.
وأكد المواقف المُشرفة التي يقودها جلالة الملك في الدفاع عن قضايا الأُمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وما يبذله من جهود مُضنية لإيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وضرورة وصول المُساعدات الطبية والغذائية إلى غزة وبشكل مُستدام.
--(بترا)
م خ / ف م/ف ق
05/03/2024 15:59:10

MENAFN05032024000117011021ID1107938866

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث