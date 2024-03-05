الاقتصادي الأردني يناقش تأثيرات فرض عمولة على خدمة الدفع كليك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني، اليوم الثلاثاء، ورقة موقف حول "قرار دراسة فرض عمولة على خدمات نظام الدفع الفوري كليك"، بهدف مناقشة أهمية الخدمة لدى المستخدمين، والتأثيرات المحتملة جراء فرض العمولة على خدمات "كليك"، والذي يأتي في أعقاب تصريح صادر عن الشركة الأردنية للدفع والتقاص "JOPACC".

ودور النقاش حول كيفية تأثير هذا الإجراء على مستويات استخدام الخدمة، خصوصًا وأن التفاصيل حول قيمة أو نسبة العمولة المقترحة لم تُكشف بعد.

وبينت ورقة الموقف، أن النسبة الأكبر من مستخدمي خدمات كليك ضمن الفئات العمرية (18-30) و (31-40)، يستخدمون الخدمة بشكل أساسي في تنفيذ حركاتهم المالية من مشتريات أو تحويل الأموال.

ويرى المنتدى أن فرض عمولة قد يعيق الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، والذي يُعد أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023- 2027) التي أعلن عنها البنك المركزي الأردني.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من المستخدمين، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة جوباك عام 2021، قد تتوقف عن استخدام الخدمة في حال تم فرض عمولات، ما يضع علامات استفهام حول الأثر المحتمل على تحقيق أكبر قدر من الشمول المالي في الأردن، حيث يُعتبر ارتفاع كلف الخدمات المالية أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق هذا الهدف.

ويؤكد المنتدى ضرورة إجراء دراسة عميقة ومتأنية لتحديد الأثر الفعلي لفرض العمولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على مبدأ العدالة وتقديم خدمات مالية بتكلفة مقبولة لضمان استمرارية النمو في الاستخدام المالي الرقمي، وكذلك لدعم جهود الشمول المالي في المملكة.

وفي مبادرة لقياس آراء أعضائه حول قرارات تأثيرية محتملة، أجرى المنتدى الاقتصادي استطلاع رأي شمل 93 من أعضائه المتخصصين وقادة الأعمال في القطاعين العام والخاص.

وكشفت نتائج الاستطلاع عن موقف متباين تجاه فرض عمولات على خدمات نظام الدفع الإلكتروني "كليك".

ووفقًا للنتائج، أظهر الاستطلاع أن 48 بالمئة من المشاركين يرفضون التعامل في عمليات تحويل الأموال عبر نظام "كليك" إذا ما تم فرض عمولة على خدماته، بينما أفاد 50 بالمئة من الأعضاء بأن قرار استمرار استخدامهم لنظام الدفع "كليك" سيعتمد على القيمة أو النسبة المفروضة للعمولة.

وأشار المنتدى إلى حالة من القلق بين أصحاب الأعمال والمهنيين حول التأثيرات المالية لفرض عمولات على خدمات الدفع الإلكتروني، والتي قد تؤدي إلى إعادة تقييم استخدام هذه الخدمة، خصوصًا بين الفئات العمرية الشابة التي تمثل جزءًا كبيرًا من مستخدمي "كليك".

كما سلط المنتدى الضوء على النمو الملحوظ في استخدام نظام "كليك"، حيث بلغ عدد المستخدمين 1.24 مليون فرد بحلول كانون الثاني 2024، مع إجمالي حركات بلغت 4.5 مليون حركة وبإجمالي 694 مليون دينار، ويمثل هذا النمو دليلًا على الدور الحاسم الذي يلعبه نظام "كليك" في دعم التحول الرقمي في الأردن.

ونوه المنتدى إلى ضرورة إجراء دراسة معمقة حول قرار فرض العمولة على نظام الدفع الإلكتروني "كليك" وتقييم تأثيره على مستخدميه، خصوصًا في ظل وجود شركات وأنظمة دفع متعددة ومتنوعة تستخدمها الأفراد والشركات، والتي قد تكون بديلًا محتملًا عن خدمات "كليك" في تحويل الأموال بعد فرض العمولة عليه.

وأشار المنتدى إلى أهمية توفير خيارات لتحويل الأموال بدون تكلفة للأفراد، لضمان عدم تعارض ذلك مع مبادئ الاشتمال المالي وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن نظام "كليك"، بكونه مجانيًا حاليًا، يعتبر الخيار الأمثل لعمليات تحويل الأموال، محذرا من أن أي بديل يفرض تكاليف مالية إضافية على الأفراد سيكون بمثابة تحميلهم أعباء إضافية.

يشار إلى أن نسبة كبيرة من المستخدمين تتركز بين الشباب في الفئات العمرية من 18 إلى 30 عامًا، بمتوسط يصل إلى 40 بالمئة من إجمالي المستخدمين، حيث يُعزى هذا الانتشار الواسع بين الشباب إلى الوعي الرقمي المرتفع والميل نحو التكنولوجيا الذي يميز هذه الفئة العمرية.

في حين أن الغالبية العظمى من مستخدمي "كليك"، بنسبة تصل إلى 95.3 بالمئة، هم من الجنسية الأردنية، ما يؤكد القبول والانتشار الواسع لهذه الخدمة داخل الأردن.

ومن حيث توزيع الاستخدام، أظهر التقرير أن نسبة استخدام الأفراد لخدمات "كليك" تصل إلى 98.8 بالمئة، في حين أن الشركات تمثل نسبة 1.2 بالمئة فقط من إجمالي المستخدمين، ما يدل على أن "كليك" يعتبر أساسًا خدمة يستهدف بها الأفراد بشكل رئيسي.

--(بترا)

م ف/ف م/رق

05/03/2024 15:59:07