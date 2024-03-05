الأمير مرعد يؤكد أهمية مشروع أنظمة الطاقة الشمسية لمنازل المصابين العسكريين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الثلاثاء، وفدا من وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأكد سموه، خلال اللقاء، الذي عقد في مقر الهيئة، أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التنسيق المشترك بين الهيئة والوزارة لإتمام مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين خلال العام الحالي.
واطلع سموه على مراحل سير العمل بالمشروع الذي يتضمن تركيب أنظمة خلايا شمسية لمنازل المصابين العسكريين المسجلين في الهيئة على حساب فلس الريف وفي مختلف المحافظات.
ولفت سموه إلى أهمية هذا المشروع لفئة المصابين العسكريين تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن وتحسيناً لظروفهم المعيشية والمالية، مثمناً جهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية في التعاون مع الهيئة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني إن مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين موزع على محافظات المملكة من خلال طرح 4 عطاءات لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة المرتبطة مع الشبكة الكهربائية وجميع الأجهزة المساعدة بقدرة 3 كيلو.واط من جهة التيار الثابت و 2.7 كيلو. واط من جهة التيار المتردد في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.
وأضاف أن المشروع يستهدف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لـ 1611 منزلاً للمصابين العسكريين، والعمل مستمر وبالتنسيق مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لخدمة هذه الفئة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره مدير عام الهيئة موران ترك، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية بين الجانبين لمتابعة سير العمل والوقوف على مراحله المختلفة.
--(بترا)
ل م/م ف/ف ق
05/03/2024 15:53:38
MENAFN05032024000117011021ID1107938864
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