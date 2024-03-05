الأمير مرعد يؤكد أهمية مشروع أنظمة الطاقة الشمسية لمنازل المصابين العسكريين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الثلاثاء، وفدا من وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأكد سموه، خلال اللقاء، الذي عقد في مقر الهيئة، أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التنسيق المشترك بين الهيئة والوزارة لإتمام مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين خلال العام الحالي.

واطلع سموه على مراحل سير العمل بالمشروع الذي يتضمن تركيب أنظمة خلايا شمسية لمنازل المصابين العسكريين المسجلين في الهيئة على حساب فلس الريف وفي مختلف المحافظات.

ولفت سموه إلى أهمية هذا المشروع لفئة المصابين العسكريين تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن وتحسيناً لظروفهم المعيشية والمالية، مثمناً جهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية في التعاون مع الهيئة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني إن مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمصابين العسكريين موزع على محافظات المملكة من خلال طرح 4 عطاءات لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة المرتبطة مع الشبكة الكهربائية وجميع الأجهزة المساعدة بقدرة 3 كيلو.واط من جهة التيار الثابت و 2.7 كيلو. واط من جهة التيار المتردد في أقاليم الشمال والوسط والجنوب.

وأضاف أن المشروع يستهدف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لـ 1611 منزلاً للمصابين العسكريين، والعمل مستمر وبالتنسيق مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لخدمة هذه الفئة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره مدير عام الهيئة موران ترك، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية بين الجانبين لمتابعة سير العمل والوقوف على مراحله المختلفة.

--(بترا)

ل م/م ف/ف ق

05/03/2024 15:53:38