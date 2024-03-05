الدولية للإغاثة تبحث تحديات مشاركة المرأة في سوق العمل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- نظمت اللجنة الدولية للإغاثة (IRC)، اليوم الثلاثاء، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعنوان "صوتها يحطم الحواجز ويلهم التغيير"، لبحث التحديات والأسباب التي تؤدي إلى انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل الأردني.
وبينت مديرة مكتب اللجنة الدولية للإغاثة في الأردن نيفيديتا مونجا، أهمية التشريعات والمبادرات الرسمية في الأردن لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأكدت استعداد جميع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين للعمل مع الحكومة، لتحسين ورفع مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن، للتقليل من الفجوة بين الجنسين في الأردن.
وناقشت الندوة، أحدث نتائج المرصد الاقتصادي الأردني، وهو الإصدار نصف سنوي من البنك الدولي والذي تناول أجندة تمكين المرأة اقتصاديا في الأردن.
ووفقًا لورقة السياسات الصادرة عن اللجنة الدولية للإغاثة، ارتفعت مشاركة النساء في سوق العمل في الأردن منذ العام 1990 من 10.9 الى 14.7 بالمئة، مقابل 62.5 بالمئة للذكور، ما يعد فارقا كبيرا مقارنة بمتوسط الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
من جهتها، دعت اللجنة الدولية للإغاثة الجهات المعنية إلى العمل بنهج شامل يركز على ضمان الوصول إلى رعاية الأطفال بتكلفة معقولة وجودة عالية، وتحسين وسائل النقل العامة لتكون أفضل تكيفا، ورفع الوعي حول الصور النمطية الضارة التي تقيد المشاركة الاقتصادية للنساء، وذلك لضمان وصول عدد أكبر من النساء الى سوق العمل والمشاركة الاقتصادية.
--(بترا)
م خ/رق
05/03/2024 15:51:46
MENAFN05032024000117011021ID1107938863
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