الدولية للإغاثة تبحث تحديات مشاركة المرأة في سوق العمل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- نظمت اللجنة الدولية للإغاثة (IRC)، اليوم الثلاثاء، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بعنوان "صوتها يحطم الحواجز ويلهم التغيير"، لبحث التحديات والأسباب التي تؤدي إلى انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل الأردني.

وبينت مديرة مكتب اللجنة الدولية للإغاثة في الأردن نيفيديتا مونجا، أهمية التشريعات والمبادرات الرسمية في الأردن لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأكدت استعداد جميع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين للعمل مع الحكومة، لتحسين ورفع مستوى مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن، للتقليل من الفجوة بين الجنسين في الأردن.

وناقشت الندوة، أحدث نتائج المرصد الاقتصادي الأردني، وهو الإصدار نصف سنوي من البنك الدولي والذي تناول أجندة تمكين المرأة اقتصاديا في الأردن.

ووفقًا لورقة السياسات الصادرة عن اللجنة الدولية للإغاثة، ارتفعت مشاركة النساء في سوق العمل في الأردن منذ العام 1990 من 10.9 الى 14.7 بالمئة، مقابل 62.5 بالمئة للذكور، ما يعد فارقا كبيرا مقارنة بمتوسط الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

من جهتها، دعت اللجنة الدولية للإغاثة الجهات المعنية إلى العمل بنهج شامل يركز على ضمان الوصول إلى رعاية الأطفال بتكلفة معقولة وجودة عالية، وتحسين وسائل النقل العامة لتكون أفضل تكيفا، ورفع الوعي حول الصور النمطية الضارة التي تقيد المشاركة الاقتصادية للنساء، وذلك لضمان وصول عدد أكبر من النساء الى سوق العمل والمشاركة الاقتصادية.

--(بترا)

م خ/رق

05/03/2024 15:51:46