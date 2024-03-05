الأردن يرأس والاتحاد الأوروبي مؤتمر منصة الغاز الطبيعي لدول المتوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- ترأست أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، اليوم الثلاثاء، ممثلة عن الأردن، افتتاح مؤتمر منصة الغاز الطبيعي لدول المتوسط المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

ويناقش مؤتمر منصة الغاز (OMEC-UFM)، الذي يُشارك الأردن في رئاسته المشتركة مع الاتحاد من أجل المتوسط، مستقبل الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ودور ومستقبل الغاز الطبيعي والحيوي والميثان الحيوي وإمكانات الهيدروجين في التحول الطاقي في المنطقة في ضوء التغير المناخي.

وقالت وزارة الطاقة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مشاركة الأردن في المؤتمر تعكس التزامه بالتعاون الدولي، والمشاركة بمناقشة قضايا الطاقة والغاز، وأهمية قطاع الطاقة والغاز بالنسبة للمملكة، إذ يُعتبر التعاون الدولي في مجال الطاقة أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية التي تواجهها الدول المشاركة بالمؤتمر.

وقالت العزام، خلال افتتاح المؤتمر، إن دول منطقة البحر الأبيض المتوسط لديها موارد كبيرة من الغاز الطبيعي، شكلت الركيزة الأساسية لاستراتيجيات الطاقة الخاصة بدول شرق المتوسط، مؤكدة أن الغاز الطبيعي سيبقى من أهم أنواع الوقود في أسواق الطاقة العالمية لسنوات عديدة مقبلة، إلا ان الحاجة ملحة لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية المستمرة الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي.

وتحدثت العزام عن قصة نجاح الأردن في مجال الطاقة المستدامة وتحقيق تكامل الطاقة المتجددة، التي تسهم حاليًا بنسبة 27 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن، وعرضت لإجراءات الوزارة في تعزيز التحول الطاقي من خلال استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة لتتماشى مع التوجهات العالمية، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والخضراء، وإنتاج الهيدروجين لجذب الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى إنجازات الأردن وجهوده الأخيرة المتمثلة بتوقيع اتفاقية إطارية و12 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لإجراء دراسات جدوى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى الجهد العالمي المركز الذي يتطلبه التحول الطاقي لإحداث تغييرات كبيرة في أنظمة الطاقة وأنماط الاستهلاك.

وأكدت أهمية هذا التحول باستكشاف الفرص والتدابير الرئيسية في قطاع الغاز الطبيعي لتسهيل الانتقال السلس نحو الطاقة النظيفة مع مزيج من مصادر الطاقة المتجددة، وتدابير كفاءة الطاقة، والتقدم التكنولوجي، وتبني السياسات الداعمة، إذ لا يمكن خلال رحلة التحول أن تجاهل البنية التحتية الحالية والاعتماد الاقتصادي على الغاز الطبيعي.

وأشارت الى البدائل المستدامة لتنمية الطاقة في المنطقة والمتمثلة بتنويع خيارات مصادر الطاقة المتجددة مثل الغاز الحيوي، والميثان الحيوي، والهيدروجين الأخضر، داعية الدول المشاركة إلى التركيز المتزايد على الحد من انبعاثات الكربون وتبني مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، واستغلال الأفكار المكتسبة خلال المؤتمر لدفع التغيير الهادف نحو مستقبل أكثر استدامة.

وعولت العزام على الحكومات والقطاعات الصناعية في تنفيذ ممارسات تقلل من البصمة الكربونية وتمهد الطريق لمستقبل أنظف وأكثر استدامة للأجيال المقبلة من خلال تبني استراتيجيات كفيلة بتحويل الاتجاه نحو استهلاك أكثر استدامة للغاز الطبيعي من خلال إنشاء شهادات كثافة الكربون، باعتبارها آليات جيدة لجمع البيانات وتمكين اتخاذ القرارات، مؤكدة أهمية نشر الوعي وتحفيز العديد من التقنيات مثل اعتماد تقنيات التقاط الكربون وإزالته من الغاز الطبيعي.

وأكدت أهمية تعاون دول البحر الأبيض المتوسط لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتحقيق الاستدامة مع تحسين الموارد، مثمنة ثقة الحضور في الالتزام بالاجتماع لاستكشاف حلول الطاقة المبتكرة وإقامة شراكات استراتيجية، وما يشكله الدعم السياسي والتعاون داخل منطقة دول البحر الأبيض المتوسط وخارجها كركائز أساسية لتحقيق هذا المسعى.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ف ق

05/03/2024 15:48:18