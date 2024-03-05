تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

لندن 5 آذار (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار الأميركي، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو). وبحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، انخفض الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 08ر0 بالمئة ليصل عند 2676ر1 دولار، بينما ارتفع بنسبة 19ر0 بالمئة مقابل اليورو عند 1757ر1 يورو. --(بترا) رش/رق 05/03/2024 15:42:17

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