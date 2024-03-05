تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو
التاريخ
3/5/2024 2:44:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 5 آذار (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار الأميركي، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وبحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، انخفض الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 08ر0 بالمئة ليصل عند 2676ر1 دولار، بينما ارتفع بنسبة 19ر0 بالمئة مقابل اليورو عند 1757ر1 يورو.
--(بترا)
رش/رق
05/03/2024 15:42:17
MENAFN05032024000117011021ID1107938861
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