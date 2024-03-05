مذكرة تفاهم بين مؤسسة الغذاء والدواء وجامعة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الزرقاء، مذكرة تفاهم في مجال الدراسات والأبحاث العلمية التطبيقية في مقر المؤسسة.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، في بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء، إن المذكرة جاءت لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال الدراسات والأبحاث العلمية التطبيقية، بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل المعلومات العلمية والفنية وتبادل الخبرات في الشؤون العلمية والتطبيقية، وتقديم البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة بمجالات عمل مديريات المؤسسة.
وأكد استعداد المؤسسة لتطوير الشراكات التي من شأنها دعم جهود التعليم التي تقدمها الجامعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية ضمن نهج عمل المؤسسة المستمر لتعزيز الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية بما فيها المؤسسات الأكاديمية لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة الوطن.
من جهته، أشار رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي إلى أن المذكرة جاءت انطلاقاً من الرغبة المتبادلة بين الطرفين في ترسيخ التعاون والشراكة وتعزيز تبادل الخبرات في المجالين الأكاديمي والمهني، لما تتمتع به المؤسسة من خبرات وتجارب متميزة في مجال سلامة الغذاء والدواء والمواد ذات العلاقة كالمستلزمات الطبية ومواد التجميل وتطبيق أنظمة رقابية مبنية على الأسس العلمية والمعايير العالمية.
وأضاف أن الجامعة تعمل على تطوير الشراكات التي من شأنها الارتقاء بالمستوى التعليمي الذي تقدمه، ورفع سوية وكفاءات مخرجاتها التعليمية ضمن إطار سعيها نحو التميز وإعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل، والعمل على تحفيز المواهب الريادية والأفكار الإبداعية لدى الطلبة من خلال توفير البيئة المناسبة لإطلاق الطاقات الكامنة لديهم.
--(بترا)
ع د/ف م/رق
05/03/2024 15:39:12
MENAFN05032024000117011021ID1107938860
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