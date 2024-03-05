مذكرة تفاهم بين مؤسسة الغذاء والدواء وجامعة الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الزرقاء، مذكرة تفاهم في مجال الدراسات والأبحاث العلمية التطبيقية في مقر المؤسسة.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، في بيان للمؤسسة اليوم الثلاثاء، إن المذكرة جاءت لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال الدراسات والأبحاث العلمية التطبيقية، بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل المعلومات العلمية والفنية وتبادل الخبرات في الشؤون العلمية والتطبيقية، وتقديم البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة بمجالات عمل مديريات المؤسسة.

وأكد استعداد المؤسسة لتطوير الشراكات التي من شأنها دعم جهود التعليم التي تقدمها الجامعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية ضمن نهج عمل المؤسسة المستمر لتعزيز الشراكة الفاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية بما فيها المؤسسات الأكاديمية لتحقيق الأهداف المشتركة في خدمة الوطن.

من جهته، أشار رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي إلى أن المذكرة جاءت انطلاقاً من الرغبة المتبادلة بين الطرفين في ترسيخ التعاون والشراكة وتعزيز تبادل الخبرات في المجالين الأكاديمي والمهني، لما تتمتع به المؤسسة من خبرات وتجارب متميزة في مجال سلامة الغذاء والدواء والمواد ذات العلاقة كالمستلزمات الطبية ومواد التجميل وتطبيق أنظمة رقابية مبنية على الأسس العلمية والمعايير العالمية.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تطوير الشراكات التي من شأنها الارتقاء بالمستوى التعليمي الذي تقدمه، ورفع سوية وكفاءات مخرجاتها التعليمية ضمن إطار سعيها نحو التميز وإعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل، والعمل على تحفيز المواهب الريادية والأفكار الإبداعية لدى الطلبة من خلال توفير البيئة المناسبة لإطلاق الطاقات الكامنة لديهم.

--(بترا)





ع د/ف م/رق

05/03/2024 15:39:12