الحوار الديمقراطي الوطني تكرم سفراء جنوب أفريقيا والصين وإسبانيا والبرازيل وتشيلي وفنزويلا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- اكد رئيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني العين محمد داودية، دور جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده الدولية والاقليمية والوطنية من اجل السلام العادل وحقوق الشعب العربي الفلسطيني العادلة.

وقال داودية خلال حفل تكريم أقامته الجمعية أول من امس لسفراء جمهورية جنوب أفريقيا والصين وإسبانيا والبرازيل وتشيلي وفنزويلا بحضور عضو الجمعية العين طلال صيتان الماضي ان الشعب الأردني موحد خلف جلالة الملك عبدالله في دعم الحقوق الفلسطينية وبناء تحالف دولي لتقديم الإغاثة الجوية والبرية لأهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

من جهتهم اكد السفراء وقوف بلدانهم مع الحق والعدل والقانون الدولي خاصة في ما يتعلق بحرب الإبادة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، معربين عن إعجابهم بدور جلالة الملك والشعب الأردني.

وقالت سفيرة جنوب افريقيا تسيلاني موكوينا "اتوجه بالشكر لجلالة الملك على جهوده المستمرة في إدراك حقوق الشعب الفلسطيني، ونحن نقدر عاليا الدور الأردني من خلال القيادة الملهمة لجلالة الملك التي تجسدت في الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس".

واقتبست من كلمة جلالة الملك في القمة العربية الإسلامية قوله: "هل كان على العالم أن ينتظر كل هذا الدمار حتى يعرف أن السلام هو الطريق الوحيد لإحلال الاستقرار وإيقاف العنف والقتل"، كما أعربت عن تقديرها لوزير الخارجية ايمن الصفدي لكلمته في محكمة العدل الدولية والتي أشار فيها إلى واقع الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين، مؤكدة ان واجب كل الدول معاقبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتحصيل حقوقه على أرضه.

من جهته أكد سفير مملكة إسبانيا ميغيل دي لوكاس ان بلاده تجاوبت مع نداء جلالة الملك عبدالله وسترسل شحنات مساعدات اغاثية إلى قطاع غزة من خلال الإنزال الجوي الأردني، مشيدا بشجاعة جلالة الملك عبدالله الثاني وحكمته وجهوده من اجل التوصل إلى حل عادل دائم للصراع في الإقليم على أساس حل الدولتين.

وجدد السفير دي لوكاس دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية التي توفر الحماية والرعاية للمقدسات، وقال، إن "مواقف الأردن الشجاعة والنزيهة والثابتة تجد تقديراً عالمياً واسعاً وملموساً".

واكد سفير إسبانيا وجوب الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن مبدأ حل الدولتين الذي يدعمه الأردن.

بدوره قال سفير جمهورية فنزويلا عمر فيالما اوسونا، "اوجه الشكر الكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يبذل مجهودا كبيرا في سبيل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين"، مؤكدا دعم بلاده لجهود الملك بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حق تقرير المصير.

واضاف، ان فنزويلا تشهد حراكات يومية دعما للشعب الفلسطيني ومن أجل فلسطين حرة.

وأشاد سفير البرازيل مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني قائلا "انها نموذج يحتذى للخروج من الوضع الحالي".

واضاف: نحن مثل كل الدول الحرة والشعوب الحية فخورون بالأردن قيادة وحكومة وشعباً على الدور الريادي في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان التضامن بين الدول هو المخرج الوحيد للحقوق الفلسطينية حتى يتوقف هذا الدمار.

وقال القائم بأعمال السفير الصيني جونغ آن مين، "نشكر جلالة الملك على تقديم المساعدات الإنسانية ودوره الكبير في التخفيف من معاناة الناس الذين يتعرضون للجوع يوميا في غزة"، معتبرا أن الدور الريادي لجلالة الملك هو نموذج إيجابي وشجاع.

واضاف: "نشارك جلالة الملك جهوده في أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، مشيرا الى دعوة حكومة بلاده بضرورة حماية المدنيين وفتح المعابر لتقديم المساعدات الإنسانية على أوسع نطاق.

--(بترا)

م خ/ اح

05/03/2024 15:29:02