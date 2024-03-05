التهتموني تبحث مع السفير الفرنسي التعاون في مجال النقل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 5 آذار (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني خلال لقائها في مكتبها اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة اليكسي لو كوور غرانميزون، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والمشاريع المستقبلية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع النقل.

وأكدت التهتموني عمق العلاقات الثنائية بين الأردن والجمهورية الفرنسية، التي أسهمت بدورها في فتح آفاق واسعة للتعاون في الاستثمار بقطاع النقل، مشيرة إلى أن الأردن يمثل بيئة محفزة ومشجعة للاستثمار في مجال النقل.

من جهته، استعرض غرانميزون أبرز المشاريع الفرنسية القائمة داخل المملكة في مجال النقل، معربا عن أمله بتوسيع التعاون بين بلاده والمملكة في تنفيذ مشاريع في مجال النقل والتي تدعم التغيير المناخي.

وحضر الاجتماع المستشارة الاقتصادية بولين جيرو دو لا نغد، ورشا شومان من الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل زين أبو رضوان.

--(بترا)

ن ش/م ف/ف ق

05/03/2024 15:26:44