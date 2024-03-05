التهتموني تبحث مع السفير الفرنسي التعاون في مجال النقل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 5 آذار (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني خلال لقائها في مكتبها اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة اليكسي لو كوور غرانميزون، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والمشاريع المستقبلية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع النقل.
وأكدت التهتموني عمق العلاقات الثنائية بين الأردن والجمهورية الفرنسية، التي أسهمت بدورها في فتح آفاق واسعة للتعاون في الاستثمار بقطاع النقل، مشيرة إلى أن الأردن يمثل بيئة محفزة ومشجعة للاستثمار في مجال النقل.
من جهته، استعرض غرانميزون أبرز المشاريع الفرنسية القائمة داخل المملكة في مجال النقل، معربا عن أمله بتوسيع التعاون بين بلاده والمملكة في تنفيذ مشاريع في مجال النقل والتي تدعم التغيير المناخي.
وحضر الاجتماع المستشارة الاقتصادية بولين جيرو دو لا نغد، ورشا شومان من الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل زين أبو رضوان.
--(بترا)
ن ش/م ف/ف ق
05/03/2024 15:26:44
MENAFN05032024000117011021ID1107938857
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