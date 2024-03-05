محاضرة تناقش دور الجامعات في تنمية المجتمع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار(بترا)- ناقشت محاضرة ألقاها رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، مساء أمس الاثنين في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، دور وتأثير الجامعات في تنمية المجتمع.
وأكد الدكتور الحنطي في المحاضرة التي أدارتها الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالحميد شومان فالنتينا قسيسية، أهمية الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ومختلف القطاعات والفعاليات في المجتمع، من أجل النهوض بالمجتمعات المحلية وتحقيق التنمية، مبينا أن خدمة المجتمع أحد العناصر الرئيسة الثلاثة للجامعات إلى جانب البحث العلمي والتعليم والتعلم.
واستعرض ظروف وأهداف تأسيس جامعة الحسين التقنية، مشيرا إلى أنها جاءت بعد صدور وتبني الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية في عام 2015، والتي أوصت بضرورة تطوير إطار وطني للمؤهلات، والاهتمام بالتعليم التقني، وبناء عليه تم تأسيس الجامعة في عام 2016 كواحدة من مبادرات مؤسسة ولي العهد، وبدأت باستقبال الطلاب وطرح البرامج في عام 2017.
وأشار إلى العديد من المبادرات والمساهمات والخدمات التي من الممكن أن تقدمها الجامعات للمجتمع والاقتصاد ونشر المعرفة ورفع المستوى الثقافي والمعرفي للمجتمع، منوها بأن البوصلة واضحة بالنسبة لجامعة الحسين التقنية وهي الجاهزية لسوق العمل والتي تعد المهمة الرئيسة للجامعة.
وبين أن جامعة الحسين التقنية جاءت لتحقيق رؤى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الذي يعي ما يجري في العالم من التطور التكنولوجي، ويدرك تماما للفرص الكبيرة التي يمكن أن تكون متاحة في هذا المجال، "فجاءت الجامعة كنموذج جديد ومختلف لتمكين الشباب من امتلاك المهارات التي تجعلهم قادرين على المنافسة عالميا على الفرص المتاحة اليوم بفعل التطور التكنولوجي المتسارع باستمرار".
وأوضح الحنطي أن الهدف الأساسي لجامعة الحسين التقنية؛ هو احتضان الجاهزية لسوق العمل.
وكانت قسيسية، أشارت في بداية المحاضرة إلى أن تأسيس الجامعات جاء من أجل تحقيق هدف أساسي، وهو نقل المجتمعات إلى المدنية، عن طريق التعليم والتعلم، وتطوير البحث العلمي وأساليبه وأدواته وبناه التحتية، مبينة أن أهداف الجامعات لم تعد محصورة داخل أسوار الحرم الجامعي، كما أنها لم تعد مقتصرة على دوائرها الأكاديمية المباشرة، إذ تصدت للتحديات التي تواجهه المجتمعات المحلية.
--(بترا)
م ت/رق
05/03/2024 15:22:37
MENAFN05032024000117011021ID1107938856
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