محاضرة تناقش دور الجامعات في تنمية المجتمع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار(بترا)- ناقشت محاضرة ألقاها رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، مساء أمس الاثنين في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، دور وتأثير الجامعات في تنمية المجتمع.

وأكد الدكتور الحنطي في المحاضرة التي أدارتها الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالحميد شومان فالنتينا قسيسية، أهمية الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ومختلف القطاعات والفعاليات في المجتمع، من أجل النهوض بالمجتمعات المحلية وتحقيق التنمية، مبينا أن خدمة المجتمع أحد العناصر الرئيسة الثلاثة للجامعات إلى جانب البحث العلمي والتعليم والتعلم.

واستعرض ظروف وأهداف تأسيس جامعة الحسين التقنية، مشيرا إلى أنها جاءت بعد صدور وتبني الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية في عام 2015، والتي أوصت بضرورة تطوير إطار وطني للمؤهلات، والاهتمام بالتعليم التقني، وبناء عليه تم تأسيس الجامعة في عام 2016 كواحدة من مبادرات مؤسسة ولي العهد، وبدأت باستقبال الطلاب وطرح البرامج في عام 2017.

وأشار إلى العديد من المبادرات والمساهمات والخدمات التي من الممكن أن تقدمها الجامعات للمجتمع والاقتصاد ونشر المعرفة ورفع المستوى الثقافي والمعرفي للمجتمع، منوها بأن البوصلة واضحة بالنسبة لجامعة الحسين التقنية وهي الجاهزية لسوق العمل والتي تعد المهمة الرئيسة للجامعة.

وبين أن جامعة الحسين التقنية جاءت لتحقيق رؤى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، الذي يعي ما يجري في العالم من التطور التكنولوجي، ويدرك تماما للفرص الكبيرة التي يمكن أن تكون متاحة في هذا المجال، "فجاءت الجامعة كنموذج جديد ومختلف لتمكين الشباب من امتلاك المهارات التي تجعلهم قادرين على المنافسة عالميا على الفرص المتاحة اليوم بفعل التطور التكنولوجي المتسارع باستمرار".

وأوضح الحنطي أن الهدف الأساسي لجامعة الحسين التقنية؛ هو احتضان الجاهزية لسوق العمل.

وكانت قسيسية، أشارت في بداية المحاضرة إلى أن تأسيس الجامعات جاء من أجل تحقيق هدف أساسي، وهو نقل المجتمعات إلى المدنية، عن طريق التعليم والتعلم، وتطوير البحث العلمي وأساليبه وأدواته وبناه التحتية، مبينة أن أهداف الجامعات لم تعد محصورة داخل أسوار الحرم الجامعي، كما أنها لم تعد مقتصرة على دوائرها الأكاديمية المباشرة، إذ تصدت للتحديات التي تواجهه المجتمعات المحلية.

--(بترا)

م ت/رق

05/03/2024 15:22:37