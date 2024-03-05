اختتام مشروع تأمين حقوق الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا) محمد المومني - اختتمت، اليوم الثلاثاء، أعمال مشروع تأمين حقوق الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، الذي نظمه معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبإدارة مؤسسة التعاون الإسباني.

واستهدف المشروع، بحسب مدير عام المعهد الدكتور ابراهيم عقل، تحسين مشاركة المنظمات المجتمعية والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة من محافظات، المفرق والطفيلة وعجلون مع الجهات الحكومية في القضايا المتعلقة بحقوق المتأثرين من الأمراض المزمنة، لا سيما الوقاية والوصول إلى الرعاية الصحية من خلال القيام بالأنشطة الصحية المجتمعية.

وأكد قيام المشروع على مدار عامين، في تأمين حقوق الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة؛ حيث نفذ جزء من مشروع الرعاية بالتعاون مع المعهد والعديد من الجمعيات ذات العلاقة، بهدف ملامسة معاناة المجتمع المحلي، وعقد 280 ورشة توعية في المحافظات كافة، والعديد من البازارات التي تقدم الأطعمة الصحية والتوعية اللازمة لمواجهة الأمراض المزمنة كالسمنة والسكري وضغط الدم والربو والأمراض النفسية.

وثمن ممثل الاتحاد الأوروبي بيير كرستوف كاتزيسافاس، دور المعهد والقائمين على تنفيذ المشروع، متطلعا إلى مزيد من الإنجازات على صعيد هذه الفئة، بما يعزز السلامة والوقاية في المجتمع الأردني.

وعبر السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس، عن أهمية المشروع لاستهدافه شريحة مهمة في المجتمع الأردني، داعيا إلى تكثيف الجهود الداعمة لهذه الفئة وتمكينها للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقها.

--(بترا)

م ه/ف م/رق

05/03/2024 15:18:32