ورشة حول الاستقصاء الغذائي لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية بعنوان "الاستقصاء الغذائي لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء".
وشارك في الورشة عدد من ضباط الخدمات الطبية الملكية من منتسبي شعبة الخدمات العامة والتغذية، بحضور مساعد مدير الخدمات الطبية الملكية للشؤون الإدارية العميد الدكتور سهل الحموري، ورئيس دائرة التغذية المقدم خالد الحواتمة.
وعبر مهيدات خلال افتتاح الورشة عن الفخر والاعتزاز بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودورها العسكري والقومي والتنموي والإنساني النبيل بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني، بما تقوم به من جهود على الصعد كافة، بما في ذلك دورها في مجال الخدمات الطبية ذات الجودة المتميزة وحفظ الأمن الداخلي أو على الحدود أو خارج حدود الوطن في شتى بقاع الأرض بإيعاز وتوجيه ومكارم ملكية سامية، ودور القوات المسلحة الأردنية في تجهيز المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة ورفده بطواقم طبية متخصصة ومعدات ومستلزمات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للأهل في غزة.
وأشار إلى الدور الأردني في مواصلة دعم الأشقاء في فلسطين وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في الإنزالات الجوية الإغاثية المتواصلة إلى غزة، حيث شاهد الجميع جلالة الملك وهو يقوم مباشرة بإنزال المساعدات الإنسانية والطبية لأهلنا في غزة، معربا عن الشكر والامتنان للجهود التي يبذلها جلالة الملك بشكل مستمر على كافة المحافل الدولية والإقليمية، للدفاع عن القضية الفلسطينية على اعتبارها قضية الأردن الرئيسية.
بدوره، ثمن العميد الحموري، جهود المؤسسة في تقديم دورات الغذاء المهمة لمنتسبي الخدمات الطبية الملكية، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل فرق استجابة سريعة على مستوى الخدمات الطبية الملكية لاتخاذ إجراءات من شأنها السيطرة المبكرة على فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء وتقديم التوصيات لتفاديها مستقبلاً.
وأضاف "أن الورش التدريبية التي تقدمها المؤسسة في مجال الغذاء والدواء، تشكل ركيزة أساسية في تطوير مهارات ومعارف منتسبي الخدمات الطبية الملكية، وتعزز من قدرتهم على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، معربا عن التطلع بأن تسهم هذه الورش التدريبية في تعزيز مهارات وقدرات منسبينا، وتزيد من مستوى الوعي بأهمية السلامة الغذائية وضرورة الالتزام بها، لضمان توفير غذاء آمن وصحي للجميع ولتطلع دائماً نحو المزيد من التعاون المثمر الذي يخدم الأردن".
وشملت الورشة التي عقدتها المؤسسة من خلال مديرية الغذاء/قسم التوعية، عدة محاضرات للتدريب على الاستقصاء الوبائي والاستقصاء الوبائي والأمراض المنقولة بالغذاء قدمتها الدكتورة هلا الخزعلي، ومحاضرة للتدريب على آلية جمع العينات قدمتها المهندسة وفاء تكروري.
--(بترا)
ع د/رق
05/03/2024 15:15:12
MENAFN05032024000117011021ID1107938854
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