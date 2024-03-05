ورشة حول الاستقصاء الغذائي لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية بعنوان "الاستقصاء الغذائي لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء".

وشارك في الورشة عدد من ضباط الخدمات الطبية الملكية من منتسبي شعبة الخدمات العامة والتغذية، بحضور مساعد مدير الخدمات الطبية الملكية للشؤون الإدارية العميد الدكتور سهل الحموري، ورئيس دائرة التغذية المقدم خالد الحواتمة.

وعبر مهيدات خلال افتتاح الورشة عن الفخر والاعتزاز بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودورها العسكري والقومي والتنموي والإنساني النبيل بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني، بما تقوم به من جهود على الصعد كافة، بما في ذلك دورها في مجال الخدمات الطبية ذات الجودة المتميزة وحفظ الأمن الداخلي أو على الحدود أو خارج حدود الوطن في شتى بقاع الأرض بإيعاز وتوجيه ومكارم ملكية سامية، ودور القوات المسلحة الأردنية في تجهيز المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة ورفده بطواقم طبية متخصصة ومعدات ومستلزمات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للأهل في غزة.

وأشار إلى الدور الأردني في مواصلة دعم الأشقاء في فلسطين وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في الإنزالات الجوية الإغاثية المتواصلة إلى غزة، حيث شاهد الجميع جلالة الملك وهو يقوم مباشرة بإنزال المساعدات الإنسانية والطبية لأهلنا في غزة، معربا عن الشكر والامتنان للجهود التي يبذلها جلالة الملك بشكل مستمر على كافة المحافل الدولية والإقليمية، للدفاع عن القضية الفلسطينية على اعتبارها قضية الأردن الرئيسية.

بدوره، ثمن العميد الحموري، جهود المؤسسة في تقديم دورات الغذاء المهمة لمنتسبي الخدمات الطبية الملكية، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل فرق استجابة سريعة على مستوى الخدمات الطبية الملكية لاتخاذ إجراءات من شأنها السيطرة المبكرة على فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء وتقديم التوصيات لتفاديها مستقبلاً.

وأضاف "أن الورش التدريبية التي تقدمها المؤسسة في مجال الغذاء والدواء، تشكل ركيزة أساسية في تطوير مهارات ومعارف منتسبي الخدمات الطبية الملكية، وتعزز من قدرتهم على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، معربا عن التطلع بأن تسهم هذه الورش التدريبية في تعزيز مهارات وقدرات منسبينا، وتزيد من مستوى الوعي بأهمية السلامة الغذائية وضرورة الالتزام بها، لضمان توفير غذاء آمن وصحي للجميع ولتطلع دائماً نحو المزيد من التعاون المثمر الذي يخدم الأردن".

وشملت الورشة التي عقدتها المؤسسة من خلال مديرية الغذاء/قسم التوعية، عدة محاضرات للتدريب على الاستقصاء الوبائي والاستقصاء الوبائي والأمراض المنقولة بالغذاء قدمتها الدكتورة هلا الخزعلي، ومحاضرة للتدريب على آلية جمع العينات قدمتها المهندسة وفاء تكروري.

--(بترا)

ع د/رق

05/03/2024 15:15:12