دورة دولية للحكمات بإشراف الإسبانية فييا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- انطلقت اليوم الثلاثاء، في مقر اتحاد كرة القدم، أعمال الدورة الدولية للحكمات بالتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا" التي تستمر حتى يوم السبت المقبل.
وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وتدريبات عملية باستخدام حالات الفيديو تقنية "الفار"، بإشراف المحاضرة الإسبانية ماريسا فييا.
وتأتي الدورة التي يشارك فيها 26 حكمة، في إطار مساعي اتحاد كرة القدم، لتعزيز مستوى وأداء الحكام الأردنيين في إدارة البطولات المحلية والخارجية، وزيادة الخبرات لديهم، بهدف إعداد جيل متميز من الحكام للمرحلة المقبلة.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
05/03/2024 15:14:43
MENAFN05032024000117011021ID1107938853
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