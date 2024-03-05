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دورة دولية للحكمات بإشراف الإسبانية فييا

3/5/2024 2:44:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- انطلقت اليوم الثلاثاء، في مقر اتحاد كرة القدم، أعمال الدورة الدولية للحكمات بالتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا" التي تستمر حتى يوم السبت المقبل.
وتشتمل الدورة على محاضرات نظرية وتدريبات عملية باستخدام حالات الفيديو تقنية "الفار"، بإشراف المحاضرة الإسبانية ماريسا فييا.
وتأتي الدورة التي يشارك فيها 26 حكمة، في إطار مساعي اتحاد كرة القدم، لتعزيز مستوى وأداء الحكام الأردنيين في إدارة البطولات المحلية والخارجية، وزيادة الخبرات لديهم، بهدف إعداد جيل متميز من الحكام للمرحلة المقبلة.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
05/03/2024 15:14:43

MENAFN05032024000117011021ID1107938853

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