انطلاق أعمال الدورة 56 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في بغداد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- انطلقت في جامعة بغداد امس الاثنين أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الـ 56 بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي.

وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة في بيان اليوم الثلاثاء، في المؤتمر، الذي حضره الأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور عبدالرحمن الحنيطي، إن الاتحاد يسعى لتقديم حلول مبتكرة للمنطقة العربية، فهو يضم في عضويته مجموعة من الجامعات العربية المرموقة والمتميزة، ويعمل على تعزيز التعاون والتبادل العلمي بينها.

وأضاف سلامة أن الجامعات العربية التابعة لاتحاد الجامعات العربية تعد البحوث والدراسات التي تهدف إلى تحليل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وتقديم حلول إبداعية لها.

وتشمل هذه الحلول مجموعة واسعة من المجالات من بينها التعليم، والصحة، والاقتصاد، والتقنية، الطاقة ، المياه ، وغيرها.

وتابع أن اتحاد الجامعات العربية يعمل على تعزيز التعاون بين الباحثين والأكاديميين في العالم العربي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي، نشهد اليوم أكبر ملتقى علمياً وأكاديمياً في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من إبادة جماعية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة، مبيناً أن هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة في تقييم المسيرة العلمية ولوضع الخطط والاستراتيجيات ودراسة المخرجات لتطوير مقتضيات العمل.

ودعا العبودي، إلى تأسيس وإعلان منطقة التعليم العالي العربية، وتقدم إلى الجامعات العربية بهذه المبادرة المقترحة، حيث أن هذا المشروع جدير لما يتضمنه من خارطة طريق لتطوير ومواجهة التحديات وتوسيع دائرة العمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي العربية.

وأضاف أن الوقت حان إلى التعاون بشكل أكبر للوصول إلى التفاهم الأكاديمي، من خلال القامات الشامخة في العلوم والآداب والمعارف.

وأكد رئيس جامعة سوسة في تونس لطفي بن قاسم في كلمة له خلال المؤتمر أن أرض العراق تجمع العرب وتوحد شملهم، مؤكدا حرص الجامعة على دعم التعاون بين الجامعات العربية، مشيراً الى العمل على تطوير التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي.

وأضاف، أن الجامعة شجعت على الأنشطة الاجتماعية والتظاهرات الطلابية، موضحا أن ما تم تقديمه يعد قليلاً أمام التحديات التي تتم مواجهتها.

بدوره، أكد رئيس جامعة المنستير الهادي بالحاج صالح، انه يجب العمل معاً لمواجه التحديات، مبينا أن العمل ضمن الجامعات العربية، يعتبر ذا رمزية عالية.

وتحدث الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي الدكتور عبد المجيد بن عمارة حول علاقة الاتحاد باتحاد الجامعات العربية والدور المشترك في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي العربية من خلال مشاريع مشتركة.

وعلى هامش المؤتمر عقدت لجنة العضوية ولجنة المراكز والمؤسسات واللجنة المالية اجتماعتها المقررة وناقشت جدول الأعمال المقرر بانضمام عدد من الجامعات ومناقشة اوضاع المؤسسات الاكاديمية التابعة للاتحاد وإقرار الموازنة العامة.

--(بترا)

س ص/ف ق

05/03/2024 15:13:29