انطلاق أعمال الدورة 56 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في بغداد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- انطلقت في جامعة بغداد امس الاثنين أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الـ 56 بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي.
وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة في بيان اليوم الثلاثاء، في المؤتمر، الذي حضره الأمين العام المساعد للاتحاد الدكتور عبدالرحمن الحنيطي، إن الاتحاد يسعى لتقديم حلول مبتكرة للمنطقة العربية، فهو يضم في عضويته مجموعة من الجامعات العربية المرموقة والمتميزة، ويعمل على تعزيز التعاون والتبادل العلمي بينها.
وأضاف سلامة أن الجامعات العربية التابعة لاتحاد الجامعات العربية تعد البحوث والدراسات التي تهدف إلى تحليل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وتقديم حلول إبداعية لها.
وتشمل هذه الحلول مجموعة واسعة من المجالات من بينها التعليم، والصحة، والاقتصاد، والتقنية، الطاقة ، المياه ، وغيرها.
وتابع أن اتحاد الجامعات العربية يعمل على تعزيز التعاون بين الباحثين والأكاديميين في العالم العربي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي، نشهد اليوم أكبر ملتقى علمياً وأكاديمياً في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من إبادة جماعية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة، مبيناً أن هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة في تقييم المسيرة العلمية ولوضع الخطط والاستراتيجيات ودراسة المخرجات لتطوير مقتضيات العمل.
ودعا العبودي، إلى تأسيس وإعلان منطقة التعليم العالي العربية، وتقدم إلى الجامعات العربية بهذه المبادرة المقترحة، حيث أن هذا المشروع جدير لما يتضمنه من خارطة طريق لتطوير ومواجهة التحديات وتوسيع دائرة العمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي العربية.
وأضاف أن الوقت حان إلى التعاون بشكل أكبر للوصول إلى التفاهم الأكاديمي، من خلال القامات الشامخة في العلوم والآداب والمعارف.
وأكد رئيس جامعة سوسة في تونس لطفي بن قاسم في كلمة له خلال المؤتمر أن أرض العراق تجمع العرب وتوحد شملهم، مؤكدا حرص الجامعة على دعم التعاون بين الجامعات العربية، مشيراً الى العمل على تطوير التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي.
وأضاف، أن الجامعة شجعت على الأنشطة الاجتماعية والتظاهرات الطلابية، موضحا أن ما تم تقديمه يعد قليلاً أمام التحديات التي تتم مواجهتها.
بدوره، أكد رئيس جامعة المنستير الهادي بالحاج صالح، انه يجب العمل معاً لمواجه التحديات، مبينا أن العمل ضمن الجامعات العربية، يعتبر ذا رمزية عالية.
وتحدث الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي الدكتور عبد المجيد بن عمارة حول علاقة الاتحاد باتحاد الجامعات العربية والدور المشترك في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي العربية من خلال مشاريع مشتركة.
وعلى هامش المؤتمر عقدت لجنة العضوية ولجنة المراكز والمؤسسات واللجنة المالية اجتماعتها المقررة وناقشت جدول الأعمال المقرر بانضمام عدد من الجامعات ومناقشة اوضاع المؤسسات الاكاديمية التابعة للاتحاد وإقرار الموازنة العامة.
--(بترا)
س ص/ف ق
05/03/2024 15:13:29
MENAFN05032024000117011021ID1107938852
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