مذكرة تعاون بين المكتبة الوطنية وجامعة الزيتونة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- وقعت دائرة المكتبة الوطنية، وجامعة الزيتونة الأردنية، اليوم الثلاثاء في مقر الجامعة، مذكرة تعاون تتعلق بتوثيق وفهرسة وثائق ذات بعد وطني لدى الجامعة وتتعلق بعملها.
ووفق بيان للمكتبة، وقع المذكر عن "المكتبة" مديرها العام الدكتور نضال العياصرة، وعن الجامعة رئيسها الدكتور محمد المجالي.
وجاء توقيع المذكرة تجسيداً لأهداف المؤسستين في خدمة أعمال التوثيق والبحث العلمي، ورعاية النتاج الفكري الوطني ونشر المعرفة، وإبرازا لدورهما في تحقيق أهدافهما.
كما جاء تأكيدًا الجانبين في التعاون واستفادة كل منهما مما لدى الآخر، حيث إن الفريق الأول لديه الخبرة المحترفة والمختصة في أعمال التوثيق والمحافظة على الوثائق الأردنية، وحيث الجامعة تملك وثائق تتعلق بعملها، وترغب في توثيقها وفهرستها وأرشفتها وفق الأصول، فقد تم الاتفاق بين الفريقين على عدد من البنود التي تضمن عددًا من المميزات للطرفين.
ومن لأبرز ما نصت عليه المذكرة من بنود أن يتبادل الفريقان مجاناً المطبوعات والكتب والمخطوطات وأية وثائق وصور أخرى من شأنها المساعدة على تنمية المعارف الوثائقية والثقافية بينهما وفي الحدود التي يرونها مناسبة ضمن إمكانياتهم وعقد دورات تدريبية وندوات وورشات عمل للجامعة في مجال المكتبات والمعلومات والأرشفة.
كما اتفق الجانبان على الإعداد لمختلف الأنشطة الثقافية حسب الإمكانات المتوفرة لكل فريق ولكل نشاط على حدة، والتعاون على تنظيم معارض الكتب والوثائق وحسب الإمكانيات المتاحة وتبادل الخبرات اللازمة في وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وان تلتزم الجامعة بتزويد المكتبة بالتسجيلات الببليوغرافية ليتم إدراجها ضمن الفهرس الوطني الأردني.
--(بترا)
م ت/رق
05/03/2024 15:06:58
MENAFN05032024000117011021ID1107938851
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