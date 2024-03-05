مذكرة تعاون بين المكتبة الوطنية وجامعة الزيتونة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- وقعت دائرة المكتبة الوطنية، وجامعة الزيتونة الأردنية، اليوم الثلاثاء في مقر الجامعة، مذكرة تعاون تتعلق بتوثيق وفهرسة وثائق ذات بعد وطني لدى الجامعة وتتعلق بعملها.

ووفق بيان للمكتبة، وقع المذكر عن "المكتبة" مديرها العام الدكتور نضال العياصرة، وعن الجامعة رئيسها الدكتور محمد المجالي.

وجاء توقيع المذكرة تجسيداً لأهداف المؤسستين في خدمة أعمال التوثيق والبحث العلمي، ورعاية النتاج الفكري الوطني ونشر المعرفة، وإبرازا لدورهما في تحقيق أهدافهما.

كما جاء تأكيدًا الجانبين في التعاون واستفادة كل منهما مما لدى الآخر، حيث إن الفريق الأول لديه الخبرة المحترفة والمختصة في أعمال التوثيق والمحافظة على الوثائق الأردنية، وحيث الجامعة تملك وثائق تتعلق بعملها، وترغب في توثيقها وفهرستها وأرشفتها وفق الأصول، فقد تم الاتفاق بين الفريقين على عدد من البنود التي تضمن عددًا من المميزات للطرفين.

ومن لأبرز ما نصت عليه المذكرة من بنود أن يتبادل الفريقان مجاناً المطبوعات والكتب والمخطوطات وأية وثائق وصور أخرى من شأنها المساعدة على تنمية المعارف الوثائقية والثقافية بينهما وفي الحدود التي يرونها مناسبة ضمن إمكانياتهم وعقد دورات تدريبية وندوات وورشات عمل للجامعة في مجال المكتبات والمعلومات والأرشفة.

كما اتفق الجانبان على الإعداد لمختلف الأنشطة الثقافية حسب الإمكانات المتوفرة لكل فريق ولكل نشاط على حدة، والتعاون على تنظيم معارض الكتب والوثائق وحسب الإمكانيات المتاحة وتبادل الخبرات اللازمة في وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وان تلتزم الجامعة بتزويد المكتبة بالتسجيلات الببليوغرافية ليتم إدراجها ضمن الفهرس الوطني الأردني.

--(بترا)

م ت/رق

05/03/2024 15:06:58