تحديد مواعيد الجولة الأخيرة من دوري الشباب لأندية النخبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم، مواعيد مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الثاني لبطولة تحت 19 لأندية النخبة، لموسم 2024/2023.
ويلتقي عمان FC مع الفيصلي عند الثالثة عصر الجمعة المقبل، على ستاد الأمير محمد، فيما تختتم منافسات البطولة يوم السبت، بمباراتي شباب الأردن والحسين عند الواحدة ظهرا على ملعب جرش، والوحدات والرمثا بذات التوقيت على ستاد الأمير محمد.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط، ثم الوحدات 7، شباب الأردن 6، الفيصلي وعمان FC 4، والرمثا 2.
ويحتاج الحسين للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع شباب الأردن في اللقاء الأخير، لضمان التتويج باللقب دون النظر إلى باقي النتائج، فيما تدخله الخسارة في حال فوز الوحدات على الرمثا بحسابات حسم البطولة بفارق الأهداف بينهما.
وتقام منافسات الدور الثاني لدوري النخبة ت 19، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
--(بترا)
خ خ/م ف
05/03/2024 15:04:57
MENAFN05032024000117011021ID1107938850
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.