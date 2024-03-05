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تحديد مواعيد الجولة الأخيرة من دوري الشباب لأندية النخبة

3/5/2024 2:44:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم، مواعيد مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الثاني لبطولة تحت 19 لأندية النخبة، لموسم 2024/2023.
ويلتقي عمان FC مع الفيصلي عند الثالثة عصر الجمعة المقبل، على ستاد الأمير محمد، فيما تختتم منافسات البطولة يوم السبت، بمباراتي شباب الأردن والحسين عند الواحدة ظهرا على ملعب جرش، والوحدات والرمثا بذات التوقيت على ستاد الأمير محمد.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط، ثم الوحدات 7، شباب الأردن 6، الفيصلي وعمان FC 4، والرمثا 2.
ويحتاج الحسين للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع شباب الأردن في اللقاء الأخير، لضمان التتويج باللقب دون النظر إلى باقي النتائج، فيما تدخله الخسارة في حال فوز الوحدات على الرمثا بحسابات حسم البطولة بفارق الأهداف بينهما.
وتقام منافسات الدور الثاني لدوري النخبة ت 19، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
--(بترا)
خ خ/م ف
05/03/2024 15:04:57

MENAFN05032024000117011021ID1107938850

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