بحث إطلاق التعداد الشامل للسكان والمساكن والمنشآت في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 5 آذار (بترا) أمين المعايطة- بحثت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، خلال اجتماع تنسيقي مع دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية التعداد الشامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية لمحافظة العقبة غدا الأربعاء.

وأكد المفوض المالي والإداري في السلطة الدكتور علي العجارمة، خلال ترأسه الاجتماع، أهميّة التعداد الشامل ومخرجاته من البيانات والمعلومات التي ستكون مصدراً موثقاً أمام متخذي القرار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يسهم في وضع الخطط والبرامج والمشاريع، ورسم السياسات اللازمة التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأشار إلى أن السلطة ستقدم جميع التسهيلات وتذليل العقبات والتحديات للفرق الميدانية، لضمان إنجاز عملية التعداد بدقة عالية وبما يخدم المصلحة الوطنية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع موظفي دائرة الإحصاءات والسلطة، والتأكد من بطاقته التعريفية وتقديم الرقم الوطني للأفراد والرقم الوطني للمنشأة لتسهيل عملية التعداد.

من جهته، قال مساعد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور علي الشبلي، إن الفرق الميدانية ستباشر عملها يوم غد الأربعاء بالتنسيق مع سلطة العقبة والمؤسسّات والدوائر الحكوميّة كافة، بمشاركة 150 باحثاً وباحثة من المؤهلين والمتخصصين في مجال الإحصاء والتعداد.

وأضاف أنه سيطبق خلال التعداد أفضّل الممارسّات العالميّة بالتعامل مع الأفراد والمنشآت، واستخدام معدات وأدوات تكنولوجية حديثة ستوفر الوقت والجُهد على المواطنين، وتضمن سرّية المعلومات للأفراد والمنشآت.

بدوره، بين مستشار رئيس مجلس مفوضي السلطة مدير وحدة متابعة الإنجاز الدكتور مراد البواب، أن السلطة تسعى عبر هذه العملية للحصول على مؤشرات ودلالات يمكن من خلالها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير جميع المجالات في العقبة، مؤكداً أن هذه البيانات والمعلومات ستستخدم كمرجعيّة مهمّة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية.

--(بترا)

ا م/م ف/رق

05/03/2024 15:02:07