بحث التعاون بين جامعة اليرموك والهيئة الألمانية للتبادل العلمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 5 آذار (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مسّاد، مع وفد من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي "الداد"، برئاسة المدير الإقليمي لمكتب الداد في الأردن بينامين شميلينغ، سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين.
وأشار مسّاد خلال اللقاء اليوم الثلاثاء، إلى تاريخ التعاون الزاخر بين اليرموك و"الداد"، حيث تمكّن العديد من طلبة وأعضاء هيئة التدريس في اليرموك من الاستفادة من المنح المقدمة من الهيئة في المجالات المختلفة، ما انعكس إيجابا على المستوى العلمي والمعرفي والثقافي لديهم، وبالتالي دفع المسيرة التعليمية والبحثية في اليرموك نحو الأفضل، فضلا عن مشاركة اليرموك بمشاريع بحثية دولية إلى جانب جامعات عربية ودولية ومنها مشروع "رقمنة التراث الثقافي" والمدعوم من برنامج "تعزيز" والممول من "الداد".
ولفت مسّاد إلى إمكانية التعاون بين الجانبين لإيفاد مدرس للغة الألمانية للتدريس ضمن حزم اللغة الألمانية التي يطرحها مركز اللغات بالجامعة بهدف تطوير مهارات الطلبة اللغوية وتمكينهم من تعزيز تنافسيتهم في سوق العمل الإقليمي والدولي ومواصلة دراساتهم العليا في الجامعات الدولية المختلفة.
بدوره، أشاد شميلينغ بالتعاون الفاعل مع جامعة اليرموك التي لطالما أثبت طلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية كفاءتهم للحصول على المنح المقدمة من "الداد" على اختلاف أنواعها، مؤكدا سعي الهيئة الدائم إلى توطيد تعاونها مع جامعة اليرموك وتقديم الدعم اللازم لها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الزيارة، التقى أعضاء الوفد بمجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وطلبتها، وبينوا آلية طرح هيئة "الداد" للمنح بأنواعها المختلفة وكيفية التقدم لها وأوقاتها، حيث ان أعداد وشكل المنح المقدمة لطلبة الجامعات الأردنية تختلف في كل عام حسب فئات وأعداد المقدمين للاستفادة من هذه المنح.
--(بترا)
س ع/رق
05/03/2024 14:48:30
MENAFN05032024000117011021ID1107938848
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