بحث التعاون بين جامعة اليرموك والهيئة الألمانية للتبادل العلمي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 5 آذار (بترا)- بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مسّاد، مع وفد من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي "الداد"، برئاسة المدير الإقليمي لمكتب الداد في الأردن بينامين شميلينغ، سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين.

وأشار مسّاد خلال اللقاء اليوم الثلاثاء، إلى تاريخ التعاون الزاخر بين اليرموك و"الداد"، حيث تمكّن العديد من طلبة وأعضاء هيئة التدريس في اليرموك من الاستفادة من المنح المقدمة من الهيئة في المجالات المختلفة، ما انعكس إيجابا على المستوى العلمي والمعرفي والثقافي لديهم، وبالتالي دفع المسيرة التعليمية والبحثية في اليرموك نحو الأفضل، فضلا عن مشاركة اليرموك بمشاريع بحثية دولية إلى جانب جامعات عربية ودولية ومنها مشروع "رقمنة التراث الثقافي" والمدعوم من برنامج "تعزيز" والممول من "الداد".

ولفت مسّاد إلى إمكانية التعاون بين الجانبين لإيفاد مدرس للغة الألمانية للتدريس ضمن حزم اللغة الألمانية التي يطرحها مركز اللغات بالجامعة بهدف تطوير مهارات الطلبة اللغوية وتمكينهم من تعزيز تنافسيتهم في سوق العمل الإقليمي والدولي ومواصلة دراساتهم العليا في الجامعات الدولية المختلفة.

بدوره، أشاد شميلينغ بالتعاون الفاعل مع جامعة اليرموك التي لطالما أثبت طلبتها وأعضاء هيئتها التدريسية كفاءتهم للحصول على المنح المقدمة من "الداد" على اختلاف أنواعها، مؤكدا سعي الهيئة الدائم إلى توطيد تعاونها مع جامعة اليرموك وتقديم الدعم اللازم لها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الزيارة، التقى أعضاء الوفد بمجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وطلبتها، وبينوا آلية طرح هيئة "الداد" للمنح بأنواعها المختلفة وكيفية التقدم لها وأوقاتها، حيث ان أعداد وشكل المنح المقدمة لطلبة الجامعات الأردنية تختلف في كل عام حسب فئات وأعداد المقدمين للاستفادة من هذه المنح.

--(بترا)

س ع/رق

05/03/2024 14:48:30