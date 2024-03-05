إعلان أسماء الفائزين بمسابقة عمان بعيوننا 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- سلّم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، جوائز الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي (عمان بعيوننا)، بمناسبة يوم مدينة عمان.

وشاركت بالمسابقة التي تقام للعام الثالث 229 صورة منها 72 عن فئة المحترفين، و157 عن فئة الهواة.

وأسفرت نتائج فئة المحترفين عن فوز محمد الفقها بالمركز الأول، وعليان البنا بالمركز الثاني، وسامي الزعبي بالمركز الثالث.

وعن فئة الهواة، فاز بالمركز الأول تسنيم العتيبي، وفي المركز الثاني حمزة عبدالله، وفي المركز الثالث راما حمد.

وتحيي أمانة عمان في 2 آذار من كل عام يوم المدينة، تعزيزاً للتفاعل مع سكانها وزائريها، وترسيخاً لقيم الانتماء للمكان والزمان، واستذكاراً للماضي العريق، واستحضار الحاضر الزاخر بالإنجاز والتطور.

--(بترا)

ع ع/ ن ح/ف ق

05/03/2024 14:44:47