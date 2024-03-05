Wednesday, 06 March 2024 12:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعلان أسماء الفائزين بمسابقة عمان بعيوننا 2024

3/5/2024 2:44:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- سلّم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، جوائز الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي (عمان بعيوننا)، بمناسبة يوم مدينة عمان.
وشاركت بالمسابقة التي تقام للعام الثالث 229 صورة منها 72 عن فئة المحترفين، و157 عن فئة الهواة.
وأسفرت نتائج فئة المحترفين عن فوز محمد الفقها بالمركز الأول، وعليان البنا بالمركز الثاني، وسامي الزعبي بالمركز الثالث.
وعن فئة الهواة، فاز بالمركز الأول تسنيم العتيبي، وفي المركز الثاني حمزة عبدالله، وفي المركز الثالث راما حمد.
وتحيي أمانة عمان في 2 آذار من كل عام يوم المدينة، تعزيزاً للتفاعل مع سكانها وزائريها، وترسيخاً لقيم الانتماء للمكان والزمان، واستذكاراً للماضي العريق، واستحضار الحاضر الزاخر بالإنجاز والتطور.
--(بترا)
ع ع/ ن ح/ف ق
05/03/2024 14:44:47

MENAFN05032024000117011021ID1107938847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث