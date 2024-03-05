التعليم العالي يعلن عن منح ماجستير من المعهد القبرصي لطب الأعصاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر 3 منح ماجستير مقدمة من المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة للعام الجامعي 2024-2025.

وقالت الوزارة في بيان، إن انتهاء تقديم الطلبات للاستفادة من المنح سيكون في 14 أيار المقبل، وبتخصصات علوم الطب الجزيئي، والوراثة الطبية، والأعصاب، والتكنولوجيا الحيوية.

وبينت أن المنح تغطي رسوم الدراسة ونفقات الإقامة والمعيشة، ويشترط حصول المتقدم على أحد امتحاني اللغة الانجليزية (IELTS H, TOEFL IBT) بعلامة لا تقل عن 6، والالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

وقالت الوزارة إنه يمكن للراغبين بتقديم الطلب من خلال الرابط: (، كما يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المنح وشروط القبول بالدخول على الرابط:

--(بترا)

أ ر/ن ح/رق

05/03/2024 14:39:59