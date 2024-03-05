التعليم العالي يعلن عن منح ماجستير من المعهد القبرصي لطب الأعصاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر 3 منح ماجستير مقدمة من المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة للعام الجامعي 2024-2025.
وقالت الوزارة في بيان، إن انتهاء تقديم الطلبات للاستفادة من المنح سيكون في 14 أيار المقبل، وبتخصصات علوم الطب الجزيئي، والوراثة الطبية، والأعصاب، والتكنولوجيا الحيوية.
وبينت أن المنح تغطي رسوم الدراسة ونفقات الإقامة والمعيشة، ويشترط حصول المتقدم على أحد امتحاني اللغة الانجليزية (IELTS H, TOEFL IBT) بعلامة لا تقل عن 6، والالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
وقالت الوزارة إنه يمكن للراغبين بتقديم الطلب من خلال الرابط: (، كما يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن المنح وشروط القبول بالدخول على الرابط:
--(بترا)
أ ر/ن ح/رق
05/03/2024 14:39:59
MENAFN05032024000117011021ID1107938846
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