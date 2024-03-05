رئيس النواب ونظيره الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الثلاثاء، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيان المجلس، أكد الصفدي خلال المباحثات التي حضرها سفير المملكة في دولة الإمارات نصار الحباشنة، في مقر المجلس الوطني الاتحادي، أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى ضرورة مواصلة التنسيق البرلماني المشترك وبما يخدم مصالح البرلمانات العربية، ويحقق المصلحة العليا للشعوب العربية، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية على رأسها القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة والأحداث الجارية في الضفة الغربية، أكد الصفدي أن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك ثابتة وواضحة تجاه ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والعمل بسرعة على إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية التي تضمن للشعب الفلسطيني العيش بسلام، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف هي الحامي للمدينة المقدسة.

ودعا رئيس النواب إلى ضرورة زيادة التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، الأمر الذي سينعكس إيجابا على البلدين خصوصا بعد التطور الكبير الذي حققته دولة الإمارات.

وقال إن ما تمر به المنطقة من ظروف صعبة يحتم علينا جميعا تمتين جبهاتنا الداخلية، وزيادة التعاون المشترك لتجاوز هذه الظروف ومواصلة البناء والتقدم الذي تطمح له قيادة البلدين الشقيقين.

من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وبحضور أعضاء المجلس، إن الأردن قدم الكثير للإمارات منذ بداية تأسيس الدولة الإماراتية حيث شارك الأردنيون بخبراتهم التعليمية والتقنية في بناء وتطوير الدولة بمختلف المجالات.

وأكد غباش متانة العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وتناغم الموقف السياسي المشترك تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.

وأضاف أن دولة الإمارات تقيم علاقاتها الدبلوماسية بحكمة مع دول العالم لما يخدم مصلحة الشعب الإماراتي وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وهو ما سهل مواصلة تقديم المساعدات للأشقاء في فلسطين ودعم مواقفهم عالميا.

من جهتهم، أكد رئيس كتلة القرار النائب ميرزا بولاد، ورئيس اللجنة القانونية رئيس لجنة الأخوة الأردنية الإماراتية غازي ذنيبات، والنواب خير أبو صعيليك، وعمر العياصرة، ودينا البشير عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وضرورة زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من خلال تفعيل مذكرات ستزيد من حجم التبادلات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

05/03/2024 14:39:28