الإعلان عن أسماء المدربين المشاركين بدورة المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)-كشف اتحاد كرة القدم، عن أسماء المشاركين بدورة التدريب الآسيوية للمحترفين AFC PRO، والتي تنطلق الأربعاء 15 أيار المقبل في عمان، بإشراف المحاضر الآسيوي الرئيسي ديان صالح والمحاضر صالح دغش، والمساعدين إسلام ذيابات وأحمد عبد القادر.
واختارت اللجنة الفنية المكونة من محاضرين آسيويين معتمدين، 18 مشاركا للانخراط بالدورة و3 احتياط، وفقا لأُسس ومعايير فنية ومقابلات شخصية مع جميع المتقدمين.
وتضم قائمة أسماء المقبولين بالدورة: إحسان اشتيوي، أنس الزبون، جمال اللحام، حسام أبو رياش، حسين العلاونة، خالد الدبايبة، خالد سعد، خلدون الرشيدات، عامر إبراهيم راتب، عماد رشاد، عمار الزريقي، محمد خريشة، مصطفى عربيات، منتصر ست أبوها، ثابت عبيدات، سليمان الرواشدة، طارق صلاح الجمعة، هشام عبد المنعم، والاحتياط: فادي الفالح، مرشد الفطافطة، فضل الخريشة.
وتقام فعاليات الدورة على مدار 360 يوما موزعة على 6 مراحل، وتهدف إلى زيادة الخبرة لدى المدربين، وكيفية تطوير الأداء الفني والبدني للاعبي أندية المحترفين.
وتعد هذه الدورة الخامسة للمحترفين التي يقيمها الاتحاد الأردني لكرة القدم على مدار السنوات الأخيرة لتطوير المدربين الوطنيين، وفقا للمعايير الدولية والآسيوية والمحلية، للحصول على هذه الشهادة والتي تعد الأعلى تصنيفاً في القارة.
وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من "الآسيوي"، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين.
--(بترا)
خ خ/ف ق
05/03/2024 14:21:35
MENAFN05032024000117011021ID1107938839
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