الإعلان عن أسماء المدربين المشاركين بدورة المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)-كشف اتحاد كرة القدم، عن أسماء المشاركين بدورة التدريب الآسيوية للمحترفين AFC PRO، والتي تنطلق الأربعاء 15 أيار المقبل في عمان، بإشراف المحاضر الآسيوي الرئيسي ديان صالح والمحاضر صالح دغش، والمساعدين إسلام ذيابات وأحمد عبد القادر.

واختارت اللجنة الفنية المكونة من محاضرين آسيويين معتمدين، 18 مشاركا للانخراط بالدورة و3 احتياط، وفقا لأُسس ومعايير فنية ومقابلات شخصية مع جميع المتقدمين.

وتضم قائمة أسماء المقبولين بالدورة: إحسان اشتيوي، أنس الزبون، جمال اللحام، حسام أبو رياش، حسين العلاونة، خالد الدبايبة، خالد سعد، خلدون الرشيدات، عامر إبراهيم راتب، عماد رشاد، عمار الزريقي، محمد خريشة، مصطفى عربيات، منتصر ست أبوها، ثابت عبيدات، سليمان الرواشدة، طارق صلاح الجمعة، هشام عبد المنعم، والاحتياط: فادي الفالح، مرشد الفطافطة، فضل الخريشة.

وتقام فعاليات الدورة على مدار 360 يوما موزعة على 6 مراحل، وتهدف إلى زيادة الخبرة لدى المدربين، وكيفية تطوير الأداء الفني والبدني للاعبي أندية المحترفين.

وتعد هذه الدورة الخامسة للمحترفين التي يقيمها الاتحاد الأردني لكرة القدم على مدار السنوات الأخيرة لتطوير المدربين الوطنيين، وفقا للمعايير الدولية والآسيوية والمحلية، للحصول على هذه الشهادة والتي تعد الأعلى تصنيفاً في القارة.

وحصل الاتحاد الأردني، على شهادة الاعتماد بأعلى مستوياتها من "الآسيوي"، على ضوء المناهج التدريبية الحديثة والتي يقدمها الاتحاد للمشاركين.

--(بترا)

خ خ/ف ق

05/03/2024 14:21:35