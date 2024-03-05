جلسة بعنوان أصوات النساء العربيات من أجل غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- نظم ائتلاف من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم الثلاثاء، جلسة مستديرة، بعنوان "أصوات النساء العربيات من أجل غزة".

وقالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأُسرة النيابية، الدكتورة زينب البدول، خلال مشاركتها بالجلسة "لقد كشفت الحرب الإسرائيلية على غزة عمق المعاناة التي تعيشها المرأة الفلسطينية، حيث يتعرض القطاع والضفة الغربية لقتل وتدمير وتهجير".

وأضافت أن المنطقة تشهد تحولات عميقة أنتجتها الظروف السياسية والأحداث الراهنة، التي رافقت أحداث 7 تشرين الأول الماضي، وأن هذه التحولات ستنعكس آثارها بشكل كبير على واقع الفلسطينيين والدول المحيطة ومن ضمنها الأردن.

وأكدت البدول أن جيش الاحتلال ضاعف وبشكل كبير من معاناة الغزيات، وتهديد حياتهن بشكل مباشر، ما يتطلب من الفاعليات السياسية، حشد الدعم لتعزيز صمودهن، وتوجيه الرسائل إلى القوى المؤثرة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهن.

وأشارت إلى الجهود المضاعفة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية والمساعدة للمدنيين من أبناء غزة، مؤكدة أن الإنزالات الجوية التي يقوم بها الأردن، بتوجيه وإشراف ومُشاركة من جلالة الملك، كان لها دور كبير بالتخفيف من معاناة الغزيين.

ولفتت البدول إلى تعرض المرأة الغزية، لعنف مركب ومضاعف في مختلف الجوانب الاقتصادية والصحية والإنجابية والغذائية والنفسية والجسدية، مشيرة إلى أن الإحصاءات كشفت أخيرا عن الأعداد الكبيرة من الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن آلاف النساء اللاتي يفتقرن للمأوى والغذاء والاحتياجات الأساسية.

وبينت أنه على الرغم من الظروف الصعبة والانتهاكات الجسيمة، إلا أن المرأة الغزية ما تزال تُعلمنا دروس التضحية والصبر والفداء من أجل الوطن والحقوق الشرعية، مُقدمة نموذجًا رائدًا للمرأة العربية.

ودعت البدول إلى ضرورة استمرار الجهود الحقوقية والدبلوماسية الموجهة لدعم وتعزيز صمود النساء في غزة، وتوفير الحماية اللازمة لهن من كُل أشكال العنف القائم ضدهن.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

05/03/2024 14:09:29