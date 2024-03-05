جلسة بعنوان أصوات النساء العربيات من أجل غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- نظم ائتلاف من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم الثلاثاء، جلسة مستديرة، بعنوان "أصوات النساء العربيات من أجل غزة".
وقالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأُسرة النيابية، الدكتورة زينب البدول، خلال مشاركتها بالجلسة "لقد كشفت الحرب الإسرائيلية على غزة عمق المعاناة التي تعيشها المرأة الفلسطينية، حيث يتعرض القطاع والضفة الغربية لقتل وتدمير وتهجير".
وأضافت أن المنطقة تشهد تحولات عميقة أنتجتها الظروف السياسية والأحداث الراهنة، التي رافقت أحداث 7 تشرين الأول الماضي، وأن هذه التحولات ستنعكس آثارها بشكل كبير على واقع الفلسطينيين والدول المحيطة ومن ضمنها الأردن.
وأكدت البدول أن جيش الاحتلال ضاعف وبشكل كبير من معاناة الغزيات، وتهديد حياتهن بشكل مباشر، ما يتطلب من الفاعليات السياسية، حشد الدعم لتعزيز صمودهن، وتوجيه الرسائل إلى القوى المؤثرة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهن.
وأشارت إلى الجهود المضاعفة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية والمساعدة للمدنيين من أبناء غزة، مؤكدة أن الإنزالات الجوية التي يقوم بها الأردن، بتوجيه وإشراف ومُشاركة من جلالة الملك، كان لها دور كبير بالتخفيف من معاناة الغزيين.
ولفتت البدول إلى تعرض المرأة الغزية، لعنف مركب ومضاعف في مختلف الجوانب الاقتصادية والصحية والإنجابية والغذائية والنفسية والجسدية، مشيرة إلى أن الإحصاءات كشفت أخيرا عن الأعداد الكبيرة من الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن آلاف النساء اللاتي يفتقرن للمأوى والغذاء والاحتياجات الأساسية.
وبينت أنه على الرغم من الظروف الصعبة والانتهاكات الجسيمة، إلا أن المرأة الغزية ما تزال تُعلمنا دروس التضحية والصبر والفداء من أجل الوطن والحقوق الشرعية، مُقدمة نموذجًا رائدًا للمرأة العربية.
ودعت البدول إلى ضرورة استمرار الجهود الحقوقية والدبلوماسية الموجهة لدعم وتعزيز صمود النساء في غزة، وتوفير الحماية اللازمة لهن من كُل أشكال العنف القائم ضدهن.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
05/03/2024 14:09:29
MENAFN05032024000117011021ID1107938838
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