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مديرية شباب العاصمة تحتفي بيوم الشجرة

3/5/2024 2:44:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- نظمت مديرية شباب العاصمة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديريات الزراعة في العاصمة عمان، احتفالا بمناسبة يوم الشجرة، بمشاركة أعضاء المراكز الشبابية وبحضور فعاليات رسمية وشعبية واسعة.
وشارك كل من مركز شباب القويسمة وأم الرصاص والجيزة بزراعة ما يقارب 500 شتلة من الأشجار الحرجية والزينة في ساحات وحدائق المراكز المذكورة.
وأكد مدير شباب محافظة العاصمة أنس القضاة، أهمية المشاركة بيوم الشجرة للوصول الى اردن اخضر والتعرف على أهمية زراعة الأشجار الحرجية والمحافظة عليها وحماية الأراضي من التصحر والانجراف وتعزيز قيم العمل التطوعي والتنموي لدى الشباب في خدمة مجتمعاتهم.
--(بترا)
س ح/أ أ/رق
05/03/2024 14:01:40

MENAFN05032024000117011021ID1107938836

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