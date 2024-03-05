السودان يوافق على مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- أعلن وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، أن الحكومة السودانية وافقت على مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريع "بوساطة ليبيا وتركيا".

وبحسب وكالة السودان للأنباء، قال وزير الخارجية السوداني، على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا،"ما زلنا متمسكين بضرورة إيجاد حل سلمي عبر المفاوضات، لكننا في الوقت نفسه نؤكد أن أي حل يجب أن يرتكز على منصة جدة ومن ثم يمكننا المضي قدما".

وأشار إلى أن"الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في أيار الماضي من خلال منصة جدة، يتضمن انسحاب قوات الدعم السريع من منازل المدنيين والمؤسسات الحكومية، وإخلاء العاصمة الخرطوم من جميع العناصر المسلحة، غير أن قوات الدعم السريع لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق".

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو زارا العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي، بدعوة من حكومة الوحدة الليبية لبحث إمكانية التوصل لوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من 10 أشهر.

وأعلنت حكومة الوحدة الليبية أنها طرحت على الطرفين مبادرة للحل بعد مناقشات مع طرفي النزاع، مؤكدة أنها "لاقت ترحيبا" من الطرفين.

--(بترا)

رصد/أغ/م ف/اح

05/03/2024 13:57:21