الأمير علي بن الحسين يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة افلام وأغاني تمكين الشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- رعى سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مساء أمس الاثنين، في مسرح مجمع الملك الحسين للأعمال، حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة من "مسابقات افلام وأغاني تمكين الشباب".

وحضر الحفل سمو الأميرة ريم علي وسمو الأمير عبدالله بن علي.

وتم خلال الحفل الذي جاء بعنوان "قوة الصمود" وبتنظيم من مؤسسة "مينتور العربية" بالشراكة مع الهيئة الملكية الاردنية للأفلام، تكريم 20 شابا وشابة من الموهوبين ضمن الفئة العمرية 18-30 عاما من مختلف الأقطار العربية لفوزهم بفئات المسابقة الأساسية وهي "الأفلام القصيرة الروائية، الأفلام القصيرة الوثائقية، الأفلام الترويحية، الأغاني والأفلام والأغاني قيد التطوير".

كما تم في حفل الدورة الرابعة للمسابقة التي حملت عنوان "الصحة النفسية للشباب"، بحضور وزير الشباب محمد فارس النابلسي، منح 4 جوائز خاصة للمواهب الفلسطينية الشابة المشاركة.

وعلى هامش الحفل، عقدت ندوة نظمتها المؤسسة بالتعاون مع شركة زين الأردن بعنوان "الصحة النفسية والشباب والدراما والأغاني" شارك فيها عدد من أعضاء لجنة التحكيم وهم الفنانون، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، كاريس بشار، سعيد الماروق، ميشال فاضل، ونزار فرنسيس، كما شارك فيها مدير عام الهيئة مهند البكري والرئيسة التمثيلية للمؤسسة ثريا إسماعيل والمخرجة الأردنية دارين سلام.

--(بترا)

م ت/أ أ/اح

05/03/2024 13:49:33