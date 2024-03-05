Wednesday, 06 March 2024 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2718 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

3/5/2024 2:43:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 2718 طنا، منها 1988طن خضار، و546 طن فواكه، و 183طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و35 قرشا، البصل الناشف 25 - 35، الثوم 350 - 500 قرش، البطاطا 25- 40، البندورة 7- 15، الجزر 35- 50، الخيار 30- 50، الزهرة 8- 50، الليمون 25- 40 والموز البلدي بين 50- 85 قرشا.
--(بترا)
رح/ أ أ/اح
05/03/2024 13:29:00

MENAFN05032024000117011021ID1107938832

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث