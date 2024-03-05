2718 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 2718 طنا، منها 1988طن خضار، و546 طن فواكه، و 183طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و35 قرشا، البصل الناشف 25 - 35، الثوم 350 - 500 قرش، البطاطا 25- 40، البندورة 7- 15، الجزر 35- 50، الخيار 30- 50، الزهرة 8- 50، الليمون 25- 40 والموز البلدي بين 50- 85 قرشا.

--(بترا)

رح/ أ أ/اح

05/03/2024 13:29:00