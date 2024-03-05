2718 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 2718 طنا، منها 1988طن خضار، و546 طن فواكه، و 183طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 25 و35 قرشا، البصل الناشف 25 - 35، الثوم 350 - 500 قرش، البطاطا 25- 40، البندورة 7- 15، الجزر 35- 50، الخيار 30- 50، الزهرة 8- 50، الليمون 25- 40 والموز البلدي بين 50- 85 قرشا.
--(بترا)
رح/ أ أ/اح
05/03/2024 13:29:00
MENAFN05032024000117011021ID1107938832
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