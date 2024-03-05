بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
التاريخ
3/5/2024 2:43:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.14 بالمئة إلى مستوى 2472نقطة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة 3.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2706 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 41 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.
--(بترا)
و ر/م ف/اح
05/03/2024 13:24:39
MENAFN05032024000117011021ID1107938831
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