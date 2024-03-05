Wednesday, 06 March 2024 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية يلتقي المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو

3/5/2024 2:43:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
وأكد الصفدي خلال اللقاء دعم المملكة لترشيح العناني، مشيراً إلى أن البلدين الشقيقين ماضيان في التنسيق والتشاور والعمل المشترك لإنجاح هذا الترشيح تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية رقم 160 في أيلول 2023 دعم العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عن الفترة 2025 - 2029.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
05/03/2024 13:23:20

MENAFN05032024000117011021ID1107938829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث