وزير الخارجية يلتقي المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وأكد الصفدي خلال اللقاء دعم المملكة لترشيح العناني، مشيراً إلى أن البلدين الشقيقين ماضيان في التنسيق والتشاور والعمل المشترك لإنجاح هذا الترشيح تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية رقم 160 في أيلول 2023 دعم العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عن الفترة 2025 - 2029.

--(بترا)

ص خ/م ف/اح

05/03/2024 13:23:20