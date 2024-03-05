وزير الخارجية يلتقي المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، والمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
وأكد الصفدي خلال اللقاء دعم المملكة لترشيح العناني، مشيراً إلى أن البلدين الشقيقين ماضيان في التنسيق والتشاور والعمل المشترك لإنجاح هذا الترشيح تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية رقم 160 في أيلول 2023 دعم العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عن الفترة 2025 - 2029.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
05/03/2024 13:23:20
MENAFN05032024000117011021ID1107938829
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.