المدن والقرى يحصل على اعتمادية صندوق المناخ الأخضر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان5 آذار (بترا)- حصل بنك تنمية المدن والقرى على اعتماد صندوق المناخ الأخضر خلال اجتماع عقده المجلس في رواندا اليوم الثلاثاء، ليصبح بذلك أول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد.
وقال مدير عام البنك أسامه العزام، إن هذا الاعتماد يمثل إنجازا وطنيا كبيرا ويؤكد ثقة المؤسسات المالية بالبنك وقدرته على تلبية المتطلبات التي تقرره، مؤكدا أهمية هذا التطور الذي جاء بعد عمل شاق وثمرة جهود العاملين في البنك خلال السنوات الماضية، وفقا لمعايير تتعلق بالجوانب المالية والبيئية والاجتماعية.
وبين أن هذا الاعتماد سيفتح قناة مباشرة للبنك للوصول الى تمويل المناخ الميسر ويسمح للأردن بالاستفادة من الموارد الجديدة وتوسيع نطاق العمل المناخي في جميع أنحاء المملكة، لافتا الى تحول بنك تنمية المدن والقرى الى أول جهة وصول مباشر للصندوق في الأردن لتنفيذ سياسة المناخ في المنطقة.
وأوضح أن الاعتماد سيسمح بالحصول على منح وقروض ميسرة لمشاريع مناخية متوسطة الحجم بقيمة تتراوح بين 50 و 250 مليون دولار من خلال تقديم مقترحات تمويلية تقلل من انبعاث الغازات الدفيئة في الأردن وتحسن قدرة المملكة على مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.
وأضاف، إن قرار الاعتمادية يأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي فيما يخص النمو الأخضر باعتباره جزءا لا يتجزأ من محركات النمو التي تحظى برعاية ملكية.
وقدم العزام الشكر للمعهد العالمي للنمو الأخضر ووزارة البيئة وموظفي البنك وجميع الجهات التي ساهمت في الوصول الى هذا الإنجاز.
ويعد صندوق "المناخ الأخضر" أحد مخرجات اتفاقية باريس التاريخية ويعتبر أكبر صندوق مناخ للعالم يعمل على دعم البلدان نحو مسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع الجهات الحكومية وتحقيق طموحاتها من المساهمات المحددة الوطنية.
ويبلغ رأس مال الصندوق 13.5 مليار دولار بهدف تسريع العمل المناخي التحويلي في البلدان النامية كما يتم تخصيص التمويل لمبادرات مختلفة.
--(بترا)
ن ع/ أ أ/اح
05/03/2024 13:10:16
MENAFN05032024000117011021ID1107938828
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