المدن والقرى يحصل على اعتمادية صندوق المناخ الأخضر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان5 آذار (بترا)- حصل بنك تنمية المدن والقرى على اعتماد صندوق المناخ الأخضر خلال اجتماع عقده المجلس في رواندا اليوم الثلاثاء، ليصبح بذلك أول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد.

وقال مدير عام البنك أسامه العزام، إن هذا الاعتماد يمثل إنجازا وطنيا كبيرا ويؤكد ثقة المؤسسات المالية بالبنك وقدرته على تلبية المتطلبات التي تقرره، مؤكدا أهمية هذا التطور الذي جاء بعد عمل شاق وثمرة جهود العاملين في البنك خلال السنوات الماضية، وفقا لمعايير تتعلق بالجوانب المالية والبيئية والاجتماعية.

وبين أن هذا الاعتماد سيفتح قناة مباشرة للبنك للوصول الى تمويل المناخ الميسر ويسمح للأردن بالاستفادة من الموارد الجديدة وتوسيع نطاق العمل المناخي في جميع أنحاء المملكة، لافتا الى تحول بنك تنمية المدن والقرى الى أول جهة وصول مباشر للصندوق في الأردن لتنفيذ سياسة المناخ في المنطقة.

وأوضح أن الاعتماد سيسمح بالحصول على منح وقروض ميسرة لمشاريع مناخية متوسطة الحجم بقيمة تتراوح بين 50 و 250 مليون دولار من خلال تقديم مقترحات تمويلية تقلل من انبعاث الغازات الدفيئة في الأردن وتحسن قدرة المملكة على مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.

وأضاف، إن قرار الاعتمادية يأتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي فيما يخص النمو الأخضر باعتباره جزءا لا يتجزأ من محركات النمو التي تحظى برعاية ملكية.

وقدم العزام الشكر للمعهد العالمي للنمو الأخضر ووزارة البيئة وموظفي البنك وجميع الجهات التي ساهمت في الوصول الى هذا الإنجاز.

ويعد صندوق "المناخ الأخضر" أحد مخرجات اتفاقية باريس التاريخية ويعتبر أكبر صندوق مناخ للعالم يعمل على دعم البلدان نحو مسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع الجهات الحكومية وتحقيق طموحاتها من المساهمات المحددة الوطنية.

ويبلغ رأس مال الصندوق 13.5 مليار دولار بهدف تسريع العمل المناخي التحويلي في البلدان النامية كما يتم تخصيص التمويل لمبادرات مختلفة.

--(بترا)

ن ع/ أ أ/اح

05/03/2024 13:10:16