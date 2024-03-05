رئيس الوزراء يفتتح مستشفى الطب البيطري التعليمي في العلوم والتكنولوجيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 5 آذار (بترا)- افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء، مستشفى الطب البيطري التعليمي التابع لكلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأول من نوعه في الأردن والأكبر في المنطقة.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لإنشاء هذا المستشفى، الذي يعتبر فريدا من نوعه ويسهم في خدمة التعليم البيطري، بالإضافة إلى دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على الثروة الحيوانية.
وقدم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور خالد السالم، ومديرة المستشفى الدكتورة ميسر العكش، إيجازا حول المستشفى ومرافقه وأقسامه الذي تم إنشاؤه بمنحة من صندوق أبو ظبي للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بقيمة 7 ملايين دولار، وتبلغ مساحته الإجمالية قرابة سبعة آلاف متر مربع، وذلك لمواكبة التطور العالمي في الطب البيطري ورفع كفاءة التعليم في هذا المجال وزيادة الوعي المجتمعي في الطب البيطري ورعاية الحيوانات وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة.
ورافق رئيس الوزراء خلال افتتاحه المستشفى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ووزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ونواب وأعيان محافظة إربد ومحافظ إربد رضوان العتوم والقائم بالأعمال الإماراتي لدى المملكة فيصل الزيودي.
--(بترا)
ع ق/ أ أ/اح
05/03/2024 13:05:09
MENAFN05032024000117011021ID1107938827
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