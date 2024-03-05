رئيس الوزراء يفتتح مستشفى الطب البيطري التعليمي في العلوم والتكنولوجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 5 آذار (بترا)- افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء، مستشفى الطب البيطري التعليمي التابع لكلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأول من نوعه في الأردن والأكبر في المنطقة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لإنشاء هذا المستشفى، الذي يعتبر فريدا من نوعه ويسهم في خدمة التعليم البيطري، بالإضافة إلى دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وقدم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور خالد السالم، ومديرة المستشفى الدكتورة ميسر العكش، إيجازا حول المستشفى ومرافقه وأقسامه الذي تم إنشاؤه بمنحة من صندوق أبو ظبي للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بقيمة 7 ملايين دولار، وتبلغ مساحته الإجمالية قرابة سبعة آلاف متر مربع، وذلك لمواكبة التطور العالمي في الطب البيطري ورفع كفاءة التعليم في هذا المجال وزيادة الوعي المجتمعي في الطب البيطري ورعاية الحيوانات وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة.

ورافق رئيس الوزراء خلال افتتاحه المستشفى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ووزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ونواب وأعيان محافظة إربد ومحافظ إربد رضوان العتوم والقائم بالأعمال الإماراتي لدى المملكة فيصل الزيودي.

--(بترا)

ع ق/ أ أ/اح

05/03/2024 13:05:09