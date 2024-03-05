Wednesday, 06 March 2024 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء يفتتح مستشفى الطب البيطري التعليمي في العلوم والتكنولوجيا

3/5/2024 2:43:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 5 آذار (بترا)- افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء، مستشفى الطب البيطري التعليمي التابع لكلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأول من نوعه في الأردن والأكبر في المنطقة.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لإنشاء هذا المستشفى، الذي يعتبر فريدا من نوعه ويسهم في خدمة التعليم البيطري، بالإضافة إلى دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على الثروة الحيوانية.
وقدم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور خالد السالم، ومديرة المستشفى الدكتورة ميسر العكش، إيجازا حول المستشفى ومرافقه وأقسامه الذي تم إنشاؤه بمنحة من صندوق أبو ظبي للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بقيمة 7 ملايين دولار، وتبلغ مساحته الإجمالية قرابة سبعة آلاف متر مربع، وذلك لمواكبة التطور العالمي في الطب البيطري ورفع كفاءة التعليم في هذا المجال وزيادة الوعي المجتمعي في الطب البيطري ورعاية الحيوانات وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة.
ورافق رئيس الوزراء خلال افتتاحه المستشفى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة ووزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ونواب وأعيان محافظة إربد ومحافظ إربد رضوان العتوم والقائم بالأعمال الإماراتي لدى المملكة فيصل الزيودي.
--(بترا)
ع ق/ أ أ/اح
05/03/2024 13:05:09

MENAFN05032024000117011021ID1107938827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث