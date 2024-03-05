Wednesday, 06 March 2024 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إنتاج تنظم الجناح الأردني في معرض ليب 2024 بالسعودية

3/5/2024 2:43:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- أقامت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" جناحًا أردنيًا للعام الثالث على التوالي في معرض "ليب 2024" بالمملكة العربية السعودية.
وبحسب بيان للجمعية ، اليوم الثلاثاء، يضم الجناح الأردني الذي افتتحه السفير الأردني في السعودية هيثم أبو الفول، مشاركة 26 شركة أردنية رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويجمع المعرض الذي يستمر خلال الفترة 4 وحتى 7 من شهر آذار الحالي، أكثر من 1800 جهة عارضة، ويستقطب أكثر من 172 ألف زائر، إلى جانب مشاركة أكثر من 1000 متحدث وخبير من مختلف أنحاء العالم.
ومن خلال مشاركتها في المعرض، تسعى "إنتاج" إلى تعزيز مكانة الشركات الأردنية في السوق الدولية وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع، حيث يُعد المعرض فرصة فريدة للشركات الأردنية لإبراز قدراتها الابتكارية والتقنية أمام جمهور كبير.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، عيد صويص : "مشاركتنا في المعرض تُعد خطوة استراتيجية هامة نحو فتح الأسواق الجديدة وتعزيز التواصل بين الشركات الأردنية ونظيراتها في المحافل الدولية".
ولفت إلى ان جمعية إنتاج تلعب دورًا محوريًا في دعم الشركات الأردنية التقنية وتمكينها من الوصول إلى فرص عالمية، ما يعزز من مكانتها في السوق الدولية، ويسهم بتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف الصويص ، يُعد معرض "ليب 2024" فرصة فريدة للشركات الأردنية لعرض ابتكاراتها وتقنياتها الحديثة أمام جمهور عالمي، وتعزيز تواجدها في السوق العالمي من خلال التواصل المباشر مع قادة الفكر والمبتكرين في قطاع التقنية، كما يعد فرصة للشركات الأردنية للحفاظ على تنافسيتها من خلال مواكبة آخر التوجهات والابتكارات في قطاع التقنية، من خلال التفاعل المباشر مع خبراء وقادة الفكر في مجال التقنية.
- - (بترا )
غ ح /اص / س س
05/03/2024 12:32:38

MENAFN05032024000117011021ID1107938826

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث