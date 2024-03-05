إنتاج تنظم الجناح الأردني في معرض ليب 2024 بالسعودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 آذار (بترا)- أقامت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" جناحًا أردنيًا للعام الثالث على التوالي في معرض "ليب 2024" بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان للجمعية ، اليوم الثلاثاء، يضم الجناح الأردني الذي افتتحه السفير الأردني في السعودية هيثم أبو الفول، مشاركة 26 شركة أردنية رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويجمع المعرض الذي يستمر خلال الفترة 4 وحتى 7 من شهر آذار الحالي، أكثر من 1800 جهة عارضة، ويستقطب أكثر من 172 ألف زائر، إلى جانب مشاركة أكثر من 1000 متحدث وخبير من مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال مشاركتها في المعرض، تسعى "إنتاج" إلى تعزيز مكانة الشركات الأردنية في السوق الدولية وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع، حيث يُعد المعرض فرصة فريدة للشركات الأردنية لإبراز قدراتها الابتكارية والتقنية أمام جمهور كبير.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، عيد صويص : "مشاركتنا في المعرض تُعد خطوة استراتيجية هامة نحو فتح الأسواق الجديدة وتعزيز التواصل بين الشركات الأردنية ونظيراتها في المحافل الدولية".

ولفت إلى ان جمعية إنتاج تلعب دورًا محوريًا في دعم الشركات الأردنية التقنية وتمكينها من الوصول إلى فرص عالمية، ما يعزز من مكانتها في السوق الدولية، ويسهم بتطوير الاقتصاد الوطني.

وأضاف الصويص ، يُعد معرض "ليب 2024" فرصة فريدة للشركات الأردنية لعرض ابتكاراتها وتقنياتها الحديثة أمام جمهور عالمي، وتعزيز تواجدها في السوق العالمي من خلال التواصل المباشر مع قادة الفكر والمبتكرين في قطاع التقنية، كما يعد فرصة للشركات الأردنية للحفاظ على تنافسيتها من خلال مواكبة آخر التوجهات والابتكارات في قطاع التقنية، من خلال التفاعل المباشر مع خبراء وقادة الفكر في مجال التقنية.

- - (بترا )

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05/03/2024 12:32:38