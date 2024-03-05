إنتاج تنظم الجناح الأردني في معرض ليب 2024 بالسعودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 آذار (بترا)- أقامت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" جناحًا أردنيًا للعام الثالث على التوالي في معرض "ليب 2024" بالمملكة العربية السعودية.
وبحسب بيان للجمعية ، اليوم الثلاثاء، يضم الجناح الأردني الذي افتتحه السفير الأردني في السعودية هيثم أبو الفول، مشاركة 26 شركة أردنية رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويجمع المعرض الذي يستمر خلال الفترة 4 وحتى 7 من شهر آذار الحالي، أكثر من 1800 جهة عارضة، ويستقطب أكثر من 172 ألف زائر، إلى جانب مشاركة أكثر من 1000 متحدث وخبير من مختلف أنحاء العالم.
ومن خلال مشاركتها في المعرض، تسعى "إنتاج" إلى تعزيز مكانة الشركات الأردنية في السوق الدولية وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع، حيث يُعد المعرض فرصة فريدة للشركات الأردنية لإبراز قدراتها الابتكارية والتقنية أمام جمهور كبير.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج، عيد صويص : "مشاركتنا في المعرض تُعد خطوة استراتيجية هامة نحو فتح الأسواق الجديدة وتعزيز التواصل بين الشركات الأردنية ونظيراتها في المحافل الدولية".
ولفت إلى ان جمعية إنتاج تلعب دورًا محوريًا في دعم الشركات الأردنية التقنية وتمكينها من الوصول إلى فرص عالمية، ما يعزز من مكانتها في السوق الدولية، ويسهم بتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف الصويص ، يُعد معرض "ليب 2024" فرصة فريدة للشركات الأردنية لعرض ابتكاراتها وتقنياتها الحديثة أمام جمهور عالمي، وتعزيز تواجدها في السوق العالمي من خلال التواصل المباشر مع قادة الفكر والمبتكرين في قطاع التقنية، كما يعد فرصة للشركات الأردنية للحفاظ على تنافسيتها من خلال مواكبة آخر التوجهات والابتكارات في قطاع التقنية، من خلال التفاعل المباشر مع خبراء وقادة الفكر في مجال التقنية.
- - (بترا )
غ ح /اص / س س
05/03/2024 12:32:38
MENAFN05032024000117011021ID1107938826
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