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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30631 شهيدا

3/5/2024 2:43:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 5 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ151 على التوالي إلى 30631 شهيدا و72043 إصابة، وفقا للتقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى.
وقالت الوزارة في تقريرها، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لاسيما وان الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
05/03/2024 12:31:39

MENAFN05032024000117011021ID1107938825

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