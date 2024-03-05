صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30631 شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 آذار (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ151 على التوالي إلى 30631 شهيدا و72043 إصابة، وفقا للتقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى.
وقالت الوزارة في تقريرها، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و123 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لاسيما وان الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
05/03/2024 12:31:39
MENAFN05032024000117011021ID1107938825
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