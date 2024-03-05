وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في غزة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.
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