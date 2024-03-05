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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في غزة - جريدة الوطن السعودية

3/5/2024 2:40:59 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، بنظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

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