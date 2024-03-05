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الاحتلال يواصل استهداف متلقي المساعدات وواشنطن تضغط على تل أبيب - جريدة الوطن السعودية

3/5/2024 2:40:59 PM
(MENAFN- Al Watan) مع تواصل الحرب على قطاع غزة في يومها الـ151، عادت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجددًا لاستهداف المدنيين عند انتظار الحصول على المساعدات الغذائية قرب دوار الكويت في مدينة غزة، ما أوقع عدداً من الجرحى.
وتقترب الحرب في قطاع غزة من دخول شهرها السادس، بينما تتكثف الجهود للتوصل إلى هدنة قبل حلول شهر رمضان مطلع الأسبوع المقبل.
وحول الهدنة التي لم ترَ النور بعد، في ظل التعقيد الإسرائيلي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المفاوضات "لم تصل بعد إلى نقطة نحقق من خلالها وقفاً لإطلاق النار"، فيما جددت واشنطن التشديد على أهمية التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، واصفة الوضع الإنساني في غزة بأنه "لا يطاق".
وفي القطاع المحاصر، أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء منذ بداية الحرب بلغت 30631 معظمهم من النساء والأطفال.

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