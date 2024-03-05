الاحتلال يواصل استهداف متلقي المساعدات وواشنطن تضغط على تل أبيب - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) مع تواصل الحرب على قطاع غزة في يومها الـ151، عادت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجددًا لاستهداف المدنيين عند انتظار الحصول على المساعدات الغذائية قرب دوار الكويت في مدينة غزة، ما أوقع عدداً من الجرحى.
وتقترب الحرب في قطاع غزة من دخول شهرها السادس، بينما تتكثف الجهود للتوصل إلى هدنة قبل حلول شهر رمضان مطلع الأسبوع المقبل.
وحول الهدنة التي لم ترَ النور بعد، في ظل التعقيد الإسرائيلي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المفاوضات "لم تصل بعد إلى نقطة نحقق من خلالها وقفاً لإطلاق النار"، فيما جددت واشنطن التشديد على أهمية التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، واصفة الوضع الإنساني في غزة بأنه "لا يطاق".
وفي القطاع المحاصر، أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء منذ بداية الحرب بلغت 30631 معظمهم من النساء والأطفال.
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