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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القَبول للدفعة الـ 35

3/5/2024 2:40:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1445 / 1446هـ، علمًا بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد اعتبارًا من يوم الثلاثاء 05 / 03 / 2024م وحتى يوم الخميس 18 / 04 / 2024م.
وتعد الدفعة المتقدمة للقبول، هي الدفعة الخامسة والثلاثين منذ تأسيس المعهد، الذي يعد معهدًا غير ربحي أُسس بمبادرة من وزارة الطاقة على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق - سابك وشركة SPDC اليابانية لإنشاء المعهد، الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية، وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.
وبيَّن المعهد أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملًا باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

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