Wednesday, 06 March 2024 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المرصد الوطني للعمل يستعرض أبرز الأرقام خلال فبراير 2024

3/5/2024 2:40:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص بشهر فبراير 2024؛ ليستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، إضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر فبراير.
وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم ما يقارب (11,155,053) عاملاً في القطاع الخاص خلال شهر فبراير؛ مما يدل على النمو المستمر في إيجاد وظائف القطاع الخاص.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر فبراير (2,343,677) مواطناً، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور (1,381,987) مواطناً، فيما بلغ عدد الإناث (961,690) مواطنة، وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (8,811,376) مقيماً أجنبياً، منهم (8,462,484) مقيماً، و(348,892) مقيمة فقط.
ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر فبراير، حيث انضم (26,694) ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.
يذكر أن المرصد الوطني، يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص"، الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً ومصدراً رئيساً وموثوقاً لبيانات سوق العمل.

MENAFN05032024000089011017ID1107938795

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث