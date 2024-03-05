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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد قطار الحرمين السريع

3/5/2024 2:40:44 PM
(MENAFN- Al Watan) ضمن الجولات التفقدية قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بزيارة لمحطة قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز بجدة وذلك للتعرف على جاهزية قطار الحرمين السريع لموسم العمرة والوقوف على حركة تشغيل القطارات والخدمات المقدمة للمسافرين،.
وعند وصوله استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح موجز لخدمات قطار الحرمين السريع ثم تجول في مرافق المحطة.
اثر ذلك انتقل الأمير سعود بن مشعل بواسطة القطار إلى محطة قطار الحرمين السريع بمكة المكرمة، حيث التقى الأمير عددا من العاملين في قطار الحرمين السريع واطلع على الخطط التشغيلية لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك والبرامج التطويرية،والخدمات الحديثة التي يقدمها قطار الحرمين السريع.
وفي ختام جولته وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والمعتمرين والزوار، وصولاً لتحقيق أعلى معايير الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين والزائرين بما يسهم في تحقيق برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية ٢٠٣٠ ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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