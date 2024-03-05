نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد قطار الحرمين السريع

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- Al Watan) ضمن الجولات التفقدية قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بزيارة لمحطة قطار الحرمين السريع في مطار الملك عبدالعزيز بجدة وذلك للتعرف على جاهزية قطار الحرمين السريع لموسم العمرة والوقوف على حركة تشغيل القطارات والخدمات المقدمة للمسافرين،.
وعند وصوله استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح موجز لخدمات قطار الحرمين السريع ثم تجول في مرافق المحطة.
اثر ذلك انتقل الأمير سعود بن مشعل بواسطة القطار إلى محطة قطار الحرمين السريع بمكة المكرمة، حيث التقى الأمير عددا من العاملين في قطار الحرمين السريع واطلع على الخطط التشغيلية لموسم العمرة في شهر رمضان المبارك والبرامج التطويرية،والخدمات الحديثة التي يقدمها قطار الحرمين السريع.
وفي ختام جولته وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والمعتمرين والزوار، وصولاً لتحقيق أعلى معايير الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين والزائرين بما يسهم في تحقيق برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية ٢٠٣٠ ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
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