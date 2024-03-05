3 أشهر على انتهاء المهلة المجانية لترقيم الإبل

(MENAFN
- Al Watan) أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عملية ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًا، تسهم بشكلٍ كبير في الحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة في مختلف مناطق المملكة، وإتلاف ممتلكات مستخدميها؛ وذلك من خلال ضبط حركة الإبل السائبة على تلك الطرق.
وجدّدت الوزارة دعوتها لمُلّاك الإبل، للإسراع بترقيم إبلهم وتسجيلها؛ لضمان حفظ حقوقهم، والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم، إلى جانب الاستفادة من مهلة التسجيل المجاني التي تنتهي بنهاية مايو المقبل، مبينة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم يتم من خلال الدخول إلى منصة "نما" الإلكترونية
.
وأشارت إلى فوائد الترقيم العديدة؛ إضافة إلى أنه يُمكّنها من تنفيذ خططها لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة، ويساعدها على مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها؛ فإنه يوفّر العديد من المزايا والفوائد لمُلّاك الإبل، حيث يسهم في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها، ويتيح قاعدة بيانات دقيقة للإبل في المملكة؛ تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، كما يساعد الترقيم على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي، إلى جانب تمكين مُلاك الإبل من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة.
ولفتت النظر إلى أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، مبينة أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية، وفقا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات.
يُذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للمساهمة في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.
MENAFN05032024000089011017ID1107938793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.