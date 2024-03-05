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3 أشهر على انتهاء المهلة المجانية لترقيم الإبل

3/5/2024 2:40:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عملية ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًا، تسهم بشكلٍ كبير في الحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة في مختلف مناطق المملكة، وإتلاف ممتلكات مستخدميها؛ وذلك من خلال ضبط حركة الإبل السائبة على تلك الطرق.
وجدّدت الوزارة دعوتها لمُلّاك الإبل، للإسراع بترقيم إبلهم وتسجيلها؛ لضمان حفظ حقوقهم، والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم، إلى جانب الاستفادة من مهلة التسجيل المجاني التي تنتهي بنهاية مايو المقبل، مبينة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم يتم من خلال الدخول إلى منصة "نما" الإلكترونية .
وأشارت إلى فوائد الترقيم العديدة؛ إضافة إلى أنه يُمكّنها من تنفيذ خططها لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة، ويساعدها على مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها؛ فإنه يوفّر العديد من المزايا والفوائد لمُلّاك الإبل، حيث يسهم في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها، ويتيح قاعدة بيانات دقيقة للإبل في المملكة؛ تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، كما يساعد الترقيم على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي، إلى جانب تمكين مُلاك الإبل من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة.
ولفتت النظر إلى أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، مبينة أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية، وفقا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات.
‏يُذكر أن الوزارة كانت قد أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للمساهمة في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.

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