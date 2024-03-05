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هيئة النقل تتيح خدمات بوابة نقل عبر منصة لوجستي

3/5/2024 2:40:43 PM
(MENAFN- Al Watan) على هامش إطلاق وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر النسخة المحدثة من منصة لوجستي ، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إتاحة مجموعة من خدمات "بوابة نقل"عبر منصة "لوجستي"، النافذة اللوجستية الموحدة وإحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المنصة يكمن في تحديد مرجعية للأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع اللوجستي وتحسين إجراءات الحصول على التراخيص اللوجستية من خلال تقديمها في منصة إلكترونية واحدة.
وأشارت الهيئة إلى أن "لوجستي" تهدف لكونها نافذة موحدة للخدمات اللوجستية، مما يسهل على المستفيدين التسجيل والدخول للمنصة ومتابعة الإجراءات الخاصة بطلباتهم بكفاءة عالية وتقليل للأخطاء البشرية التي قد تنتج من تعدد المنصات.
كما تسعى لتسريع الإجراءات وتبسيط تقديم الخدمات إلكترونياً بشكل سريع وآمن ، كما تجسد منصة "لوجستي" سعي منظومة النقل المتواصل لتطوير أنشطة وخدمات القطاع بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالجودة، وتحقيق التكامل والتناغم بين الجهات ذات العلاقة، وتوحيد العمليات والتركيز على المستفيد.
وأفادت الهيئة بأن المنصة تسهم في رفع مستوى الجودة من خلال التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، لتحقيق أقصى استفادة وتوسع في الخدمات الإلكترونية دعمًا للقطاع اللوجستي، وتابعت بأن مجموعة من خدمات بوابة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للنقل سيتم إتاحتها عبر منصة "لوجستي" , مما يعزز البنية التحتية الرقمية للقطاع اللوجستي بشكل متكامل ، حيث تشمل هذه الخدمات "النقل البري والبحري"، إضافة إلى "وثيقة بيان - توثيق الحمولة"، "تأجير"، "دخول المدن"، و "وصل".
وأكدت أن هذا الأمر يأتي بهدف تسهيل وتسريع عملية الحصول على التراخيص اللازمة للعمل ضمن هذه القطاعات الحيوية، وذلك عبر توفير منصة إلكترونية موحدة تضمن كفاءة الإجراءات وتقلل من الأخطاء البشرية، مما يعود بالنفع على جميع المستفيدين.
يُذكر أنه تم التخطيط لدمج منصات قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتكون ضمن منصة "لوجستي" بناءً على عدد من المعايير، تشمل التشريعات والتوجهات الاستراتيجية، وارتباط المنصة مع قطاعات حكومية أخرى، ونوعية الخدمات التشغيلية أو التنفيذية، إضافةً إلى نوعية المنصة سواءً كانت معرفية أو خدمية . وتتضمن منصة "لوجستي" واجهات بسيطة ومرنة تدعم لغات متعددة، وكذلك خارطة حركة الملاحة وتفاصيل مهمة للمستثمرين عن الخطوط الملاحية للاستيراد والتصدير ومعلومات الموانئ والشركات والتكلفة الخاصة بالشحن وغيرها من الخدمات التي تسهم في تحسين رحلة المستثمر، وبدء ممارسة أعماله بكل يسر وسهولة.
وأشارت الهيئة إلى أن منصة "لوجستي" تأتي بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للطرق، وشركة الخطوط الحديدية "سار ".

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