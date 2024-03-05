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جامعة نورة تختتم بطولة كأس الجامعة للموسم الرابع

3/5/2024 2:40:43 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلةً بإدارة الشؤون الرياضية أمس، في نادي الطالبات الرياضي، بطولة كأس الجامعة للموسم الرابع، بتتويج الفِرق الفائزة في (15) بطولة رياضية فردية وجماعية، وسط مشاركة 719 طالبة من 15 كليَّة.
وفازت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمركز الأول في البطولة الجماعية للكرة الناعمة، وبالمركز الثاني كلية إدارة الأعمال، فيما أحرزت المركز الثالث كلية العلوم، ومن جانب البطولة الجماعية للكرة الطائرة، حققت كلية التربية والتنمية البشرية المركز الأول، والكليات الصحية المركز الثاني، فيما جاءت كلية العلوم بالمركز الثالث.
وتُوجت كلية إدارة الأعمال بالمركز الأول في البطولة الجماعية لكرة السلة، وبالمركز الثاني كلية علوم الحاسب والمعلومات، بينما حلَّت كلية التربية والتنمية البشرية في المركز الثالث. وأما في بطولة كرة قدم الصالات، فأحرزت كلية العلوم المركز الأول، وكلية علوم الحاسب والمعلومات المركز الثاني، وكلية إدارة الأعمال المركز الثالث.
وكُرمت الطالبات المشاركات في البطولات الفردية، الحاصلات على المراكز الأولى في الألعاب الفردية (ألعاب القوى، الإسكواش، التنس الأرضي، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، البلياردو، التايكوندو، الجودو، الكاراتيه، الشطرنج، الألعاب الإلكترونية). ويأتي تنظيم هذه البطولة من قبل إدارة الشؤون الرياضية في إطار سعيها إلى دعم النشاط الرياضي، والإسهام في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030، نحو تعزيز جودة الحياة، وإسهامًا في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن2025.

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