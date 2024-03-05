جامعة نورة تختتم بطولة كأس الجامعة للموسم الرابع

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلةً بإدارة الشؤون الرياضية أمس، في نادي الطالبات الرياضي، بطولة كأس الجامعة للموسم الرابع، بتتويج الفِرق الفائزة في (15) بطولة رياضية فردية وجماعية، وسط مشاركة 719 طالبة من 15 كليَّة.
وفازت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمركز الأول في البطولة الجماعية للكرة الناعمة، وبالمركز الثاني كلية إدارة الأعمال، فيما أحرزت المركز الثالث كلية العلوم، ومن جانب البطولة الجماعية للكرة الطائرة، حققت كلية التربية والتنمية البشرية المركز الأول، والكليات الصحية المركز الثاني، فيما جاءت كلية العلوم بالمركز الثالث.
وتُوجت كلية إدارة الأعمال بالمركز الأول في البطولة الجماعية لكرة السلة، وبالمركز الثاني كلية علوم الحاسب والمعلومات، بينما حلَّت كلية التربية والتنمية البشرية في المركز الثالث. وأما في بطولة كرة قدم الصالات، فأحرزت كلية العلوم المركز الأول، وكلية علوم الحاسب والمعلومات المركز الثاني، وكلية إدارة الأعمال المركز الثالث.
وكُرمت الطالبات المشاركات في البطولات الفردية، الحاصلات على المراكز الأولى في الألعاب الفردية (ألعاب القوى، الإسكواش، التنس الأرضي، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، البلياردو، التايكوندو، الجودو، الكاراتيه، الشطرنج، الألعاب الإلكترونية). ويأتي تنظيم هذه البطولة من قبل إدارة الشؤون الرياضية في إطار سعيها إلى دعم النشاط الرياضي، والإسهام في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030، نحو تعزيز جودة الحياة، وإسهامًا في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن2025.
MENAFN05032024000089011017ID1107938791
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.