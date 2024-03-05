غدا.. بدء التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

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- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تبدأ غداً الأربعاء التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 25 لعام 1445 هـ التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتستمر حتى التاسع والعشرين من شهر شعبان الجاري، في مدينة الرياض.
ويشارك في التصفيات النهائية 125 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون في ستة فروع ويبلغ مجموع جوائزها ) 7.000.000 ( سبعة ملايين ريال.
وتهدف المسابقة إلى تشجيع أبناء وبنات الوطن للإقبال على كتاب الله حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله، وربط الناشئة بالقرآن، وتحقيق عناية المملكة بالقرآن الكريم وتعليمه.
يذكر أن الحفل الختامي لتكريم الفائزين من البنين سيقام في اليوم الثالث من شهر رمضان 1445هـ، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في اليوم الرابع من شهر رمضان في مدينة الرياض على شرف حرَم خادم الحرمين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.
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