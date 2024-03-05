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غدا.. بدء التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

3/5/2024 2:40:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تبدأ غداً الأربعاء التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 25 لعام 1445 هـ التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتستمر حتى التاسع والعشرين من شهر شعبان الجاري، في مدينة الرياض.
ويشارك في التصفيات النهائية 125 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون في ستة فروع ويبلغ مجموع جوائزها ) 7.000.000 ( سبعة ملايين ريال.
وتهدف المسابقة إلى تشجيع أبناء وبنات الوطن للإقبال على كتاب الله حفظاً وفهماً وأداءً وتدبراً، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله، وربط الناشئة بالقرآن، وتحقيق عناية المملكة بالقرآن الكريم وتعليمه.
يذكر أن الحفل الختامي لتكريم الفائزين من البنين سيقام في اليوم الثالث من شهر رمضان 1445هـ، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في اليوم الرابع من شهر رمضان في مدينة الرياض على شرف حرَم خادم الحرمين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.

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