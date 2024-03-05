حظوظ الوحدات تتضاءل.. 9 أهداف في 6 مباريات.. وحالات تحكيمية مثيرة للجدل

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

تضاءلت فرصة الوحدات للمنافسة على لقب دوري المحترفين للموسم الكروي 2023-2024، بعد أن فقد نقطتين ثمينتين في مواجهته أمام الجليل، ليتسع الفارق بينه وبين المتصدر الحسين إربد إلى 9 نقاط، مع تبقي 9 مباريات لكل فريق من فرق المحترفين.



وأسفرت الجولة الثالثة عشرة، عن فوز شباب الأردن على سحاب (1-0)، وتفوق شباب العقبة على الأهلي (2-1)، وتجاوز مغير السرحان نظيره معان (1-0)، وتخطي الحسين إربد ضيفه السلط (1-0)، واكتساح الفيصلي نظيره الرمثا (3-0)، وتعادل الجليل مع الوحدات (0-0).



وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة الثالثة عشرة من البطولة، والتي شهدت تسجيل 9 أهداف، كأقل الجولات تهديفا في البطولة حتى الآن، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 175 هدفا في 78 مباراة، بمعدل 2.2 هدف في المباراة الواحدة.



الوحدات يواصل الهبوط

تراجع الوحدات للمركز الثالث على سلم الترتيب وفقد فرصة كبيرة بالبقاء على مقربة من متصدر الترتيب، في مشهد أثار غضب الجماهير التي استغربت من إهدار النقاط أمام فرق مهددة بالهبوط، بعد التعادل بالجولة السابقة أمام الأهلي، وبعدها أمام الجليل.



وقد يغيب الوحدات عن منصة التتويج للموسم الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ الموسم 2004-2005، إذ حصل على لقب الدوري في ذلك الموسم، واستمر في الظفر به مرة واحدة على الأقل في كل 3 مواسم حتى الآن.



وحملت جماهير "الأخضر" المسؤولية في التراجع بالنتائج بالمقام الأول لإدارة النادي، التي قامت بتغيير 3 أجهزة فنية منذ بداية الموسم، إلى جانب التعاقد مع لاعبين وفسخ عقود آخرين من دون العودة إلى قرار فني، فيما تلقى المدرب الجديد أمجد أبو طعيمة انتقادات واسعة رغم تسلمه المهمة قبل فترة بسيطة.



انتصارات متتالية

من ناحية ثانية، سجل الحسين انتصاره الرابع على التوالي، وجاء بهدف البديل سيف الدين درويش في مرمى السلط، حيث يواصل اللاعب الشاب حضوره المميز في كل مواجهة يدخل فيها بديلا منذ قدوم المدرب جمال محمود، ليمضي بفريقه للفوز الثاني عشر بالبطولة.



ويتخوف جمهور الحسين من غياب التسجيل والفوز في كل مباراة بفارق هدف، فيما تزداد ثقة آخرين بتسجيل الفريق الانتصارات بغض النظر عن النتيجة، مقابل الحفاظ على نظافة الشباك من جولة إلى أخرى، إذ لم يستقبل الفريق سوى هدفين كأفضل خط دفاع بالمسابقة.



من جانبه، سجل الفيصلي ثلاثية جديدة وبشباك نظيفة جاءت على حساب الرمثا الذي تلقى النتيجة ذاتها من الوحدات قبل جولتين، ليؤكد "الأزرق" صحوته في مرحلة الإياب بهدف المحافظة على لقبه لموسم آخر، علما بأن يستمر بالحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة الخامسة على التوالي.



وقلب شباب العقبة الطاولة على مستضيفه الأهلي وسجل فوزه الأول بالبطولة منذ الجولة الثامنة، حيث سادت نتيجة التعادل في مباريات الفريق الأربع الماضية، مقابل خسارة وحيدة قبل ذلك، فيما سجل مغير السرحان فوزا قاتلا على معان ليعود مجددا لسكة الانتصارات بهدف الاستمرار بين الكبار لموسم آخر.



وظهر شباب الأردن بالصورة المميزة التي اعتاد عليها الجمهور المحلي، رغم مغادرة العديد من النجوم خلال الفترات الماضية، ليسجل فوزا مهما على سحاب بعناصره الشابة وسط أداء جيد من كتيبة المدرب محمود الحديد.



الجدل التحكيمي يعود

إلى ذلك، عاد الجدل التحكيمي للواجهة في الجولة الماضية، بعد أن تم إلغاء هدفين مشكوك في صحتهما كثيرا، حيث سجل لاعب سحاب أحمد العيساوي هدفا ألغاه الحكم في مرمى شباب الأردن، ولم تظهر اللقطات التلفزيونية وقوع اللاعب في مصيدة التسلل.









الأمر ذاته حصل مع معان الذي سجل هدفا في الوقت بدل من الضائع عبر إبراهيم الرواد، إلا أن راية المساعد الأول في اللقاء كانت حاضرة، لشكوك بوقوعه بالمصيدة، إلا أن اللقطات التلفزيونية أيضا أظهرت غير ذلك.

وشهدت الجولة أيضا العديد من الحالات التحكيمية الجدلية التي كانت تستدعي بطاقات ملونة أو ركلات جزاء، لتكون الجولة الأكثرة إثارة للجدل تحكيميا، ما أعاد مطالبة الجماهير والفرق بضرورة تطبيق تقنية "الفيديو" في الفترة المقبلة.









شذرات وكواليس

- شهدت الجولة تسجيل الكاميروني رونالد وانجا أول أهدافه في البطولة، في مباراته الأولى التي يشارك فيها بصفة أساسية، علما بأنه كان هداف دوري المحترفين للموسم 2021، برفقة فريق السلط وبرصيد 15 هدفا.



- تلقى لاعب الوحدات محمد أبو زريق "شرارة" والعائد حديثا إلى دوري المحترفين البطاقة الصفراء بداعي التمثيل، لينشر اللاعب عبر خاصية "الستوري" عبر "إنستغرام" صورة لساقه وهي متأثرة بالإصابة، ويبدي استغرابه بالقول: "لا ركلة جزاء"، آخر مباراة لـ"شرارة" محليا كانت في ختام الموسم 2021، وسجل خلالها هدف الرمثا الوحيد بشباك الجزيرة، ليتوج الفريق بلقب طال انتظاره.



- ارتفع عدد البطاقات الحمراء إلى 16 بطاقة، بعدما حصل عليها لاعب شباب العقبة محمد الحسنات، فيما حصل على البطاقة الحمراء في جولات سابقة كل من: أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، علي العزاوي وماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).



- سجل الحسين إربد فوزه الخامس بالموسم بنتيجة 1-0، كأكثر الفرق فوزا بهذه النتيجة.



- شهدت الجولة 13 تحسنا من حيث الحضور الجماهيري مقارنة بالجولات الماضية، إذ تابع مباراة الحسين إربد والسلط 1688 مشجعا، كأكثر المباريات متابعة من الجماهير، تليها قمة الفيصلي والرمثا بحضور 1466 مشجعا، فيما شهدت الجولة حضور 3589 مشجعا في المباريات الست.



- حرص لاعبو الحسين إربد على رفع لافتة دعم ومؤازرة للاعب الرمثا الشاب عز الدين أبو عاقولة، بعد أن بدأ رحلة علاج عينه مؤخرا في روسيا.



صدارة الهدافين

بقيت صدارة الهدافين على حالها وبرصيد 6 أهداف لكل من: لاعب الحسين إربد محمود مرضي ولاعبي الوحدات مهند أبو طه وسيدريك هنري، فيما يتبوأ المركز الثاني برصيد 5 أهداف كل من: رزق بني هاني (الفيصلي) وأحمد أبو كبير (سحاب)، وتشارك 4 لاعبين برصيد 4 أهداف في المركز الثالث، وهم: فيرناندو ناثان (الحسين)، إبراهيم الرواد (معان)، أحمد صبرة (شباب الأردن) خالد الدردور (الأهلي)، وسجل 8 لاعبين 3 أهداف وهم: محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، سامر خانكان (مغير السرحان)، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، كريستيان فارجاس (شباب العقبة)، عارف الحاج وخالد زكريا (الفيصلي)، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا).



وسجل هدفين كل من: سيف الدين درويش، عبد العزيز نداي ومصعب اللحام (الحسين)، صهيب أبو هشهش، أمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات ومجد الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، يزن الغرابلة (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عبد الله ذيب وعدي القرا (السلط)، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).



مباريات الجولة الرابعة عشرة

الخميس: السلط × شباب الأردن 17:00 (ملعب السلط).

سحاب × الأهلي 19:30 (ستاد عمان).

الجمعة: الرمثا × الحسين 17:00 (ستاد الحسن).

شباب العقبة × الجليل 19:30 (ملعب العقبة).

السبت: الوحدات × مغير السرحان 17:00 (ستاد عمان).

معان × الفيصلي 19:30 (ستاد الأمير محمد).





